Arrogance blev dansk fordel: Tysk bagage var allerede sendt videre

Landstræner Nils Nielsen brugte en tysk handling til at motivere sine spillere.

Tyskland har vundet de seneste seks europamesterskaber, og det var nok deres tanke, at de i hvert fald skulle i semifinalen igen. Men efter dansk sejr på 2-1, skal Tyskland ikke videre. De skal hjem.

Før kampen var det tyske landshold så sikre på at gå videre, at de havde sendt deres bagage videre til Breda, hvor semifinalen skal spilles. Men den handling endte den danske landstræner Nils Nielsen med at vende til en dansk fordel.

- Jeg hørte det, lige da vi tog af sted fra hotellet, at Tyskland havde sendt deres ting til Breda, så de var klar til at spille semifinalen. Det har vi jo ikke gjort. Vi har bare pakket det i bussen, fordi ellers skulle vi jo i lufthavnen, siger Nils Nielsen til TV 2 SPORT og fortsætter:

- Der passede det meget godt med det billede, jeg havde prøvet at lave til spillerne, at tyskerne var lidt mere arrogante, end de plejer at være. Og derfor nævnte jeg det inden, vi startede kampen. Men jeg ved faktisk ikke, om det er rigtigt.

Nu er det i stedet det danske landshold, der skal overnatte i Breda. De danske spilleres bagage skal derfor videre.

Hvis Nils Nielsen render ind i den tyske bagage i Breda, så vil han med glæde give en hjælpende hånd til det slagne hold.

- Men hvis bagagen står dernede, så skal jeg da meget gerne sørge for, at det bliver sendt til Tyskland

