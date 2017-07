Danske målscorere jubler: - En vanvittig præstation

De danske målscorere Nadia Nadim og Theresa Nielsen beskriver deres følelser efter sejren over Tyskland.

Se Danmarks EM-semifinale direkte på TV 2 torsdag aften.

På mål af Nadia Nadim og Theresa Nielsen er Danmark klar til semifinalen ved EM. Det står klart efter en dansk sejr på 2-1 over Tyskland.

De tyske spillere var ellers favoritter til kampen, men det blæste de danske spillere på, og da dommeren fløjtede kampen af, viste de danske spillere stor glæde.

Nadia Nadim, der scorede Danmarks første mål, var tydeligt berørt efter sejren.

- Det er en vanvittig præstation for holdet. Vi får godt nok ikke den bedste start, men så spiller vi os tilbage. Især i anden halvleg kæmper vi og skaber chancer. Det er helt, helt surrealistisk. Selvfølgelig havde jeg hele tiden troet på det, men at stå her, det er jo sindssygt, siger Nadia Nadim til TV 2 SPORT og fortsætter med at beskrive, hvad hendes scoring betyder for hende:

- Det betyder rigtig meget. Jeg synes, at det har været en hård turnering - også for mig selv. Det er fedt, at jeg kan stå her efterfølgende og har været med til at gøre, at vi er videre til semifinalen.

Artiklen fortsætter under videoen.

Ligesom Nadia Nadim havde Danmarks matchvinder, Theresa Nielsen, svært ved at sætte ord på følelserne efter sejren.

- Det kan slet ikke beskrives lige nu. Det her er for vildt. Det er så fedt at være det første hold i utrolig mange år, der slår Tyskland ud af denne turnering. Det kan vi godt klappe os selv på skulderen over.

Selvom Tyskland altså var favoritter forud for opgøret, har Theresa Nielsen hele tiden troet på, at de kunne slå de forsvarende europamestre, der har taget fra EM med guldmedaljer ved seks mesterskaber i træk.

- Vi har ment, at vi har troet på det. Vi får desværre en lidt uheldig start, men ret hurtigt kommer vi i gang igen. Det er tydeligt at se, at vi tror på det hele vejen igennem. Vi får nogle store chancer - de kommer godt nok ikke lige ind. I starten af anden halvleg kører vi altså 100 procent. Vi troede på det, og det havde vi god grund til, fordi vi var et bedre hold.

Danmarks semifinalemodstander er endnu ikke fundet. Det står mellem Spanien og Østrig, der søndag aften spiller kvartfinale.

Formår Danmark at spille sig i finalen, kan den kamp ses på TV 2 søndag den 6. august om aftenen.