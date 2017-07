FC Midtjylland vinder smal sejr over Randers

FCM's Jonas Borring scorede sejrsmålet til 2-1. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

FCM slog søndag Randers med 2-1 i Alka Superligaen og fik en god optakt til torsdagens opgør i Europa League.

FC Midtjylland vandt søndag 2-1 på hjemmebane over Randers i Alka Superligaen og fik dermed den bedst mulige optakt, inden mandskabet i midtugen skal i kamp om en plads i Europa League.

Resultatet betyder, at midtjyderne rykker op på en foreløbig fjerdeplads, mens Randers ligger næstsidst.

FC Midtjylland bragte sig i front efter 19 minutters spil, da Kian Hansen kastede et langt indkast ind i Randers-feltet. Hannes Thor Halldorsson i Randers-målet greb bolden, der blev slået fri, da Paul Onuachu bragede ind i Randers keeperen.

Det resulterede dog ikke i et frispark til Randers, og Paul Onuachu kunne i stedet sparke bolden i det tomme Randers-mål på akrobatisk vis til en 1-0 føring.

Blot to minutter senere bragte gæsterne balance i regnskabet. Efter en omstilling slog nyindkøbte Saba Lobzhanidze et fladt indlæg, som Marvin Pourie helt uforstyrret kunne prikke i mål til 1-1.

Kort før pausen var Paul Onuachu tæt på at blive dobbelt målscorer, da han udplacerede Randers-keeperen. Jonas Bager kastede sig dog ned og afviste forsøget, og de to mandskaber kunne gå til pause med 1-1

Syv minutter efter pausen headede Jonas Borring FC Midtjylland i front igen. Efter et hjørnespark havnede bolden hos Rasmus Nissen, der sendte bolden tilbage i Randers-feltet, hvor Borring nåede højest og scorede til 2-1.

Randers var aldrig tæt på at udligne og var flere gange tæt på at komme yderligere bagud.

Kronjyderne har nu ikke slået FCM i de seneste 14 opgør, og man skal næsten fem år tilbage for at finde den seneste Randers-sejr over midtjyderne.

Randers møder næste lørdag Hobro på udebane. FC Midtjylland skal torsdag forsøge at avancere i kvalifikationen til Europa League, når mandskabet tager imod polske Arka Gdynia, der vandt første opgør med 3-2 i Polen.