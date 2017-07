FC Nordsjælland slår AaB i målfest og stryger til tops

FC Nordsjælland har fået en drømmestart på sæsonen. Foto: Claus Bech / Scanpix Denmark

Topholdet fra FC Nordsjælland tog sæsonens tredje sejr, da AaB blev besejret i en underholdende målfest.

FC Nordsjælland har fået den perfekte start på den nye sæson.

Søndag vandt holdet hjemme med 3-2 over AaB, og dermed topper FCN Alka Superligaen med maksimumpoint efter tre runder.

Det sker, efter at man denne sommer har sagt farvel til sidste sæsons topscorer Marcus Ingvartsen og midtbaneprofilen Stanislav Lobotka.

Værterne var til søndagens kamp sågar uden profilen Andreas Maxsø, der havde fået fri til at besøge en potentielt ny klub i udlandet.

Det var dog ikke til at se, at tre af FCN's profiler fra sidste sæson ikke var med på holdet, da hjemmeholdet var bedst i et underholdende opgør.

Kampen startede roligt med FCN som spilstyrende, men efter 25 minutter satte AaB gang i målfesten. Edison Flores blev spillet fri i feltet, og kantspilleren sparkede resolut bolden i nettet til 1-0.

Knap 10 minutter senere blev der bragt balance i regnskabet, da Mathias Jensen bragede udligningen i nettet fra 25 meter.

FCN-presset fortsatte i anden halvleg, og efter 54 minutter kom føringen. Emiliano Marcondes smed et indlæg ind til en helt fri Ernest Asante, der tæt under mål headede bolden i mål.

Med 20 minutter igen fik AaB foræret en livline af værterne, da Viktor Tranberg headede bolden i eget net.

Hjemmeholdet kom dog tilbage på sejrskurs få minutter senere, da Marcondes scorede kampens sidste mål efter et hjørnespark.

Med sejren har FCN maksimumpoint efter tre runder, mens AaB blot har hentet et enkelt point.