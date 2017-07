Fra skurk til dansk EM-helt: - Den skal ikke bortforklares

Fra drop til flere afgørende redninger. Stina Lykke var absolut en af Danmarks vigtigste spillere i sejren over Tyskland.

Se Danmarks EM-semifinale direkte på TV 2 torsdag aften.

Danmark er i EM-semifinalen efter sejr over Tyskland på 2-1 i kvartfinalen.

Men kampen startede så skidt, som det overhovedet kan i en fodboldkamp for en målmand. Før kampen for alvor var kommet i gang, var Tyskland foran efter en situation, hvor danske Stina Lykke ikke så alt for heldig ud.

Et højt skud kom direkte mod hende, men i stedet for at få bolden væk, endte den i eget net.

- Jeg tror, at jeg skal bokse den over, men så glider den på min hånd. Bagefter når jeg ser den, så kan jeg jo bare gribe den. Men jeg tror, at jeg var så fokuseret på, at de ville skyde hele tiden og skyde hårdt, så jeg tænkte, at den bare skulle over, så vi kunne få noget luft. Det er helt klart min fejl - den skal ikke bortforklares, siger Stina Lykke til TV 2 SPORT.

Hun kom heldigvis tilbage i kampen med mange afgørende redninger. Det var en rutchebanetur af dimensioner - ikke kun selve kampen, men hele situationen, der ledte op til udsættelsen fra lørdag aften til søndag middag.

- Den starter allerede i går, med at vi ikke kommer til at spille. Vi varmer alligevel op, og så prøver vi at sove i nat. Men det kører i kroppen, og så skal vi ud og være klar igen. Det var jeg ikke lige på den første. Men der var resten af kampen tilbage, så jeg måtte bare håbe på, at mine holdkammerater kunne hjælpe mig lidt. Det lykkedes heldigvis, så det var fedt.

Nu venter en fejring af sejren for det danske landshold, der endnu ikke ved, hvem modstanderen er i semifinalen.

Modstanderen skal findes i kampen mellem Spanien og Østrig, der søndag aften mødes. Og her ved Stina Lykke godt, hvem hun helst vil møde.

- Jeg vil rigtig gerne have revanche mod Østrig, men vi tager dem, der kommer.

Danmark har revanche til gode efter et 4-2-nederlag i den sidste kamp før EM-slutrunden.

Formår Danmark at komme i EM-finalen, sender TV 2 kampen søndag den 6. august om aftenen.