92-årig til sit barnebarn før EM-semifinale mod Østrig: Gi' den fuld damp

Kvindelandsholdet i fodbold har mange fans, og støtten hjemmefra er vigtig, siger landsholdsspileren Line Røddik.

92-årige Thomas Røddik fra Fårvang lægger ikke skjul på hverken oprindelse eller stolthed, når han bliver spurgt om, hvor stolt han er af sit barnebarn, Line Røddik, Barcelona-spiller og i øjeblikket en del af det succesfulde danske fodboldlandshold.

Søndag ekspederede Danmark de forsvarende og seksdobbelte Europamestre fra Tyskland ud af EM-turneringen i Holland, og på torsdag skal holdet mod alle odds spille semifinale mod Østrig.

- Husk på, vi er jyder. Vi siger ikke så store ord, siger Thomas Røddik til TV 2.

Men stoltheden er tydelig over barnebarnet, der siden 2006 har spillet i alt 129 landskampe for det danske landshold - det samme som Peter Schmeichel, der har spillet flest landskampe for det danske herrelandshold - og som nu spiller for den spanske storklub Barcelona, hvor hun tjener til føden samme sted som den argentinske superstjerne Lionel Messi.

- Hun var skrap, det var hende, der lavede målene, siger Thomas Røddik, der har fulgt sit barnebarn, siden hun som helt lille startede på et drengehold i Birkerød, fordi der ikke var nok piger til et pigehold.

Forsvarsspiller

Nu er Line Røddik blevet forsvarsspiller, og hendes farfar har fulgt med, siden hun fik sin første landskamp i 2006.

- Hun er jo ikke noget fysisk pragteksemplar. Hun er en slank pige, som ser godt ud, men hun bruger den her oppe, siger Thomas Røddik og sætter pegefingeren til tindingen.

- De har en gejst, som jeg godt kunne unde nogle af de mandlige landsholdsspillere, siger Thomas Røddik.

Han har talt i telefon med sit barnebarn efter den danske triumf mod Østrig, og det skorter ikke på optimisme i den danske lejr efter den sensationelle sejr over Tyskland.

Vigtigt med støtte

For Line Røddik og de andre landsholdsspillere er det vigtigt med støtten.

- Den støtte, vi har fået hjemmefra, har betydet rigtigt, rigtigt meget, og jeg tror, det er med til at give de dér ekstra procenter, siger Line Røddik.

- Før i tiden når man mødte folk, og jeg sagde, jeg spillede fodbold, sagde de nærmest "findes der et kvindelandshold". Nu ved folk det og synes, det er spændende, og de vil høre mere og siger "nårh, ja, jeg så jeres kamp" og så videre, siger Line Røddik.

Hendes farfar er sikker på, Danmark kan besejre Østrig på torsdag, selvom Danmark umiddelbart inden EM tabte en træningskamp til netop Østrig 4-2.

- De skal bare give den fuld damp. Nu har de jo netop mødt Østrig i en træningskamp, og det er en fordel. Who knows,....., siger Thomas Røddik.