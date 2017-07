Danmark møder Østrig i semifinalen: - Der er noget, der skal hævnes

I EM-semifinalen jagter Danmark revanche mod Østrig. De danske fodboldkvinder tabte nemlig en testkamp til netop østrigerne forud for mesterskabet.

Se Danmarks EM-semifinale mod Østrig på TV 2 torsdag kl. 18:00.

Danmarks modstander i torsdagens EM-semifinale er fundet. Det bliver en kamp mod Østrig. Det står klart efter østrigernes sejr over Spanien efter straffesparkskonkurrence i deres indbyrdes kvartfinale.

Dermed får de danske fodboldkvinder muligheden for at revanchere nederlaget på 2-4 i en testkamp forud for slutrunden, hvor spillet ikke så ud til at kunne bringe Danmark i en EM-semifinale.

- Jeg håber ikke, at de to kampe kommer til at ligne hinanden. For der havde vi ikke særlig godt styr på dem. Ikke rigtigt på noget tidspunkt og det kunne have endt meget værre end 4-2. De havde simpelthen så mange chancer, så vi skal have kigget på, hvordan vi skal have lukket ned for dem, siger landstræner Nils Nielsen til TV 2 SPORT og fortsætter:

- De havde meget nemt ved at komme til chancer mod os i den kamp, men jeg synes også, at vi var meget langt fra vores niveau. Så det kan godt være, at det vi kan bruge den kamp til, det er, der er noget, der skal hævnes og ikke så meget det spillemæssige. For der ramte vi stort set ikke noget som helst af det, vi kunne.

At det netop er Danmark og Østrig, der skal mødes i Breda torsdag aften, er kun noget få mennesker ifølge den danske landstræner kunne have forudset.

- Det var der nok ikke så mange, der havde gættet på, da turneringen startede, at det ville være os og Østrig, der ville nå så langt, siger Nils Nielsen.

- Men et eller andet sted synes jeg, det er fortjent. Jeg synes, begge hold har gjort det rigtig godt i turneringen og arbejdet benhårdt for sagen. De har ikke forsøgt at bage en større kage end den, der kan være i ovnen. Derfor er det os og dem, der står tilbage nu.

I EM-testkampen mod Østrig stod Katrine Veje og Stine Larsen for de danske scoringer. Der er kickoff i Breda torsdag kl. 18:00, og kampen vises direkte på TV 2.

Hvis Danmark formår at slå Østrig i semifinalen, viser TV 2 EM-finalen søndag den 6. august.