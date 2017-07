Den spanske liga klager over PSG efter Neymar-rygter

Den spanske liga vil ikke finde sig i, at PSG og andre storklubber får lov at bryde Financial Fair Play.

De vedvarende rygter om at Barcelonas brasilianske superstjerne, Neymar, er på vej til den nyrige franske storklub Paris Saint-Germain har sat sindene i kog hos sammenslutningen af de spanske La Liga-klubber.

Den franske storklub har angiveligt tænkt sig at gøre brug af Neymars frikøbsklausul på svimlende 222 millioner euro. Så mange penge har franskmændene dog ikke, hvis de samtidig skal leve op til reglerne om Financial Fair Play (FFP), mener La Liga-klubberne.

- La Liga vil indgive en klage, for det er et problem for vores konkurrencedygtighed. I dag sker det for Barcelona, i morgen kan det ske for Real Madrid. Det er allerede sket for Atlético Madrid, siger præsidenten for La Liga, Javier Tebas, til Mundo Deportivo.

Skulle PSG have held med at få lokket Neymar til Paris, så vil klubben få svært ved at overholde Uefas krav til Financial Fair Play, mener Tebas.

Reglerne betyder blandt andet, at en klub maksimalt må have et underskud på 30 millioner euro over en treårig periode.

- PSG kan ikke have regnskaber, der viser, at deres kommercielle rettigheder er større end Real Madrids eller Barcelonas. Det er der ingen, der tror på. Vi har lavet økonomiske studier af det, og det er umuligt, siger Tebas.

- Det betyder, at Qatar indskyder penge i klubben, og det er et brud på Uefas Financial Fair Play-regler og EUs regler om økonomisk støtte, og det vil vi klage over, siger Tebas.

PSG, der er ejet af Oryx Qatar Sports Investments, har tidligere været straffet for at bryde Uefas regler om Financial Fair Play. I 2014 modtog klubben en bøde på 60 millioner euro for at bryde reglerne.

/ritzau/AFP