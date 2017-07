Europa hylder Danmarks kvinder: Den størst tænkelige overraskelse

Nadia Nadim udlignede til 1-1 mod Tyskland i EM-kvartfinalen. Foto: Scanpix

Store sportsmedier over hele Europa er lamslåede over Danmarks EM-kvartfinalesejr over Tyskland.

På papiret lignede det en nærmest umulig opgave, da Danmark søndag middag stod overfor Tyskland i EM-kvartfinalen - men det var det som bekendt ikke.

Knap to timer senere havde Danmark sendt de seksdobbelte, forsvarende europamestre ud af turneringen med 2-1 - til stor overraskelse for alt og alle.

Sensationen gik Europa rundt - som det kan ses i overskrifterne hos de største, udenlandske sportsmedier.

Især aviserne i Holland, hvor EM-turneringen afholdes, er der store ord at læse om danskerne.

Telegraaf: Megachok ved EM: Tyske kvinder sendt hjem. Den hollandske avis fremhæver Therese Nielsens sejrsmål med syv minutter tilbage som "et lille mirakel", og kalder den danske sejr "den største tænkelige overraskelse" ved EM.

Het Nieuwsblad: Overraskelse af format: Danmark bankede den forsvarende mester Tyskland ud af EM. Avisen fremhæver det tidlige, tyske føringsmål, men at Danmark var en hård modstander, der formåede at vende kampen på hovedet.

Spanske AS lægger ud med overskriften: Danmark lammer Tysklands serie-vindere. Herefter fremhæver avisen den suverænitet, tyskerne ellers har vist ved de seneste seks EM-turneringer, og roser den danske comeback-ånd og kontraspillet. Derudover har avisen også bragt en særskilt artikel om den danske målscorer, Nadia Nadim.

BBC skriver: Danmark lammer mestrene fra Tyskland for at nå semifinalerne. Derudover fremhæver det britiske medie, at nederlaget kun er Tysklands tredje i 26 år og det første i turneringens knock out-fase siden 1993. Sky Sports lægger sig meget op ad sine britiske kolleger: Danmark chokerer Tyskland ved EM.

Franske L'Equipe skriver: Tyskland, seksdobbelte, forsvarende mestre, elimineret af Danmark i kvartfinalen. Herudover skrver avisen også, at "Danmark har skabt et kunststykke".

Også i nabolandene Norge og Sverige hyldes det danske landshold.

Norske NRK kalder det danske angreb, der gav sejrsmålet, for "strålende" og fremhæver 2-1-sejren som "EM's største sensation hidtil", mens fodboldekspert Siri Nordby kalder kampen for "vanvittig" og "en oplevelse, der gav gåsehud".

Svenske Expressen kalder den danske sejr for en "superoverraskelse" og både her og i Aftonbladet er TV 4's fodboldekspert, Anna Brolin, citeret for at kalde det tyske nederlag for en "gigantisk fiasko".

Danmark møder Østrig i EM-semifinalen - se kampen på TV 2 torsdag fra klokken 17.25.