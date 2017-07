FC Nordsjælland vil skabe kvindeligt tophold

Kasper Hjulmand fortæller om FCNs planer på kvindesiden. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Superligaklubben FC Nordsjælland vil også blande sig i toppen af dansk kvindefodbold, fortæller cheftræner Kasper Hjulmand.

Mens kvindelandsholdet forbereder sig på at spille EM-semifinale, så arbejder FC Nordsjælland på at skabe et tophold på klubplan.

Det fortæller Superligaklubbens cheftræner, Kasper Hjulmand, til DR Sporten.

- Vi er på vej med et kvindehold. Vi vil være blandt de bedste på kvindesiden, og det er en af de helt store planer her i FC Nordsjælland, at vi får et akademi for kvindelige fodboldspillere op at stå, siger Hjulmand til DR.

Tidligere har både AaB og FC København også luftet ideen om et muligt kvindehold, mens der i Brøndby har været tale om at flytte kvinderne fra foreningen og over i det professionelle selskab, som står bag Superligaklubben.

Planen i FC Nordsjælland er at skabe et akademi for kvindefodboldspillere, hvor man sandsynligvis vil samarbejde med Right To Dream, som man allerede gør på herresiden.

Bestyrelsesformand i FC Nordsjælland, Tom Vernon, har allerede etableret Afrikas første akademi for kvindelige fodboldspillere i netop Right To Dream.

Det ligger endnu ikke fast hvornår FCN regner med at kunne præsentere et hold, som skal konkurrere med Brøndby og Fortuna Hjørring.

En eventuel satsning fra flere Superligaklubber kan måske være med til at øge niveauet i 3F Ligaen, som lige nu kæmper med at flere profiler rejser til udlandet. Alene denne sommer har landsholdsspillerne Mie Leth Jans, Katrine Veje, Simone Boye og Nicoline Sørensen forladt The Double-vinderne fra Brøndby.