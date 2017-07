Frygter for sikkerheden: Brøndby fraråder at fans rejser til Kroatien

Inden den første kamp mellem Brøndby og Hajduk Split var der optræk til uroligheder foran Brøndby Stadion. Foto: Claus Bech / Scanpix Denmark

Brøndby kan ikke garantere for sikkerheden, hvis danske fans rejser til Split for at se returkampen i Europa League-kvalifikationen.

Efter en racismesag har kroatiske Hajduk Split alligevel fået lov til at lukke tilskuere ind til returkampen mod Brøndby torsdag aften.

Det burde være godt nyt for de danske fans, der ønsker at støtte klubben på vej mod gruppespillet i Europa League. Men i første omgang råder Brøndby sine fans til at blive hjemme.

- Opgøret er kategoriseret som en højrisiko-kamp, og indtil vi har fået de ønskede informationer, fraråder vi på det kraftigste at booke rejse og billet til kampen mod Hajduk Split, da vi som klub endnu ikke kan garantere for vores fans sikkerhed på eller ved Poljud Stadion, skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Brøndby udtrykker overraskelse over, at Uefa har omstødt dommen om et tilskuerfrit stadion så tæt på kampdagen. Klubben mangler derfor informationer om både sikkerhed, billetter og øvrige forhold for de fans, der ønsker at rejse med til Kroatien.

Brøndby nævner ikke noget om urolighederne i Danmark inden den første kamp på Brøndby Stadion, som endte 0-0. Men dette spiller sandsynligvis også ind i den samlede sikkerhedsvurdering, selvom optøjerne aldrig nåede at eskalere.

Uefas første dom om tomme tribuner i Split stammer fra et tidligere opgør mod Levski Sofia, hvor racistiske tilråb fik Uefa til at straffe Hajduk Split med tilskuerforbud mod Brøndby og en en bøde på 55.000 euro (cirka 400.000 kroner).

Nu er bødestraffen sat ned til 35.000 euro, og kun 500 tilskuerpladser skal lukkes af.

Den samlede vinder af opgøret er klar til en playoffkamp om at nå Europa League-gruppespillet. Den første kamp i Brøndby i torsdags sluttede 0-0.