Landstrænerens 'trick': Spreder glæde med dårlige jokes

Dårlige jokes og lange oplæg om taktik er en af hemmelighederne bag Danmarks semifinaleplads ved EM.

- Sport skal dyrkes med glæde, konstaterer landstræner Nils Nielsen.

Derfor sørger han med vittigheder og spøjse bemærkninger for, at kvindelandsholdet har grund til at smile over andet end semifinalepladsen ved EM i Holland.

Og spillerne griner som regel, når landstræneren taler om andet end taktik. Ikke på kommando, men fordi Nils Nielsen faktisk kan være ret sjov.

- Jeg elsker hans jokes. Det er ikke alle, der forstår dem, griner Nadia Nadim til TV 2 SPORT.

- Der er folk, der synes han er sjov. Og folk der synes, at han er lidt plat, følger anfører Pernille Harder op.

I videoen herunder kan du se tre eksempler på Nils Nielsens kommentarer. Den ene faldt i spillerbussen på vej til et pressemøde, og derfor har vi fået målmand Stina Lykke til at gengive seancen:

- Der var en på vej til et pressemøde, hvor han siger ’perhaps’. Mig og Harder sidder og tænker, og så siger han ’måske’ – og så kører vi forbi en moské.

Det er da meget sjovt!

- Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, den er dårlig. Men så kunne vi grine ad det fem minutter efter, da vi havde forstået vittigheden, lyder det fra Stina Lykke.

Selv er Nils Nielsen helt bevidst om, at ikke alle kommentarer resulterer i kontante grin med det samme. Men han fyrer alligevel en spøjs bemærkning af, når muligheden byder sig, fordi han tror, at godt humør er et godt udgangspunkt for at spille godt på fodboldbanen.

- Jeg siger det sådan set for at få dem til at grine. Og nogle gange synes de, det er SÅ underligt, det der bliver sagt, at de griner alligevel – selvom de egentlig ikke forstår joken, forklarer landstræneren.