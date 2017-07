Østrigs landstræner om Danmark: - De er næppe uovervindelige

Østrigs landstræner forventer en tæt semifinale mod Danmark, som han dog ikke vurderer til at være uovervindelige.

Se Danmarks EM-semifinale mod Østrig på TV 2 torsdag kl. 18:00.

Det er faktisk ganske få uger siden, at de to landshold senest mødtes.

For i forbindelse med den afsluttende testkamp op til EM-slutrunden i Holland var Danmarks fodboldkvinder nemlig på besøg i Wiener Neustadt for at møde Østrig. En kamp som østrigerne vandt 4-2.

Nu mødes de to hold så igen. Denne gang i en EM-semifinale. Og selvom den østrigske landstræner har respekt for Danmark, så er han ikke ligefrem skræmt fra vid og sans.

- De er vel næppe uovervindelige. Vi har mødt dem i en testkamp for nogle uger siden. Men i mellemtiden har de givet tyskerne kamp til stregen. Så det bliver igen en meget tæt kamp, siger Østrigs landstræner Dominik Thalhammer.

Danmarks plads i semifinalen betegnes af mange som ganske overraskende. Men også Østrig, der øjeblikkeligt er blandt Europas fire bedste nationer, ser sig selv som en positiv overraskelse ved EM-slutrunden i Holland.

- Det er selvfølgelig et øjebliksbillede, og nu skal vi også lige fordøje det. Vi kom her bare for at score et enkelt mål, og nu står vi i semifinalen. Det er kæmpe stort og helt utroligt, siger Dominik Thalhammer.

Østrig kvalificerede sig til semifinalen efter en straffesparkskonkurrence mod Spanien i kvartfinalen. Her blev Østrigs målmand Manuela Zinsberger kampafgørende, da hun reddede et af spaniernes straffespark.

Dermed blev den overraskende semifinale mellem Danmark og Østrig en realitet.

- Jeg er helt mundlam, for det er noget, man kun drømmer om, og nu står vi i semifinalen mod Danmark. Det er utroligt, men det er mit hold vel undt, siger Manuela Zinsberger.