Sevilla: Simon Kjær er kun et lægetjek fra klubskifte

Simon Kjær er på vej til Sevilla. Foto:

Landsholdets anfører Simon Kjær er kun et lægetjek fra at skifte til den spanske klub Sevilla.

Simon Kjærs skifte til Sevilla har været rygtet i et stykke tid, og nu melder klubben sig også i koret.

På sin hjemmeside skriver Sevilla, at den danske landsholdsanfører vil gennemgå et lægetjek i løbet af tirsdagen. Hvis han som ventet består det, så kommer han til at skrive under på en fireårig kontrakt.

Simon Kjær forlader dermed den tyrkiske storklub Fenerbache efter to sæsoner, selvom han havde en kontrakt på fire år.

TV 2 SPORT har forsøgt at få en kommentar fra Simon Kjær, men dette har ikke været muligt. Hans medierådgiver Lars Hendel fortæller, at Kjær opholder sig i Istanbul hele mandag og først rejser til Sevilla tirsdag.

Hvis alt går vel, kan Simon Kjær se frem til at blive holdkammerat med den tidligere landsholdsspiller Michael Krohn-Dehli.

Med det kommende skifte skal 28-årige Simon Kjær spille for sin sjette klub i udlandet, siden han i 2008 forlod FC Midtjylland for at spille for Palermo i Italien.

To år senere tog midterforsvareren til Wolfsburg i Tyskland, hvor han var på kontrakt i tre år, dog afbrudt af et lejeophold hos italienske Roma i sæsonen 2011/2012.

I 2013 skiftede Simon Kjær til franske Lille, og to år senere gik turen til Fenerbahce.

Det er altså første gang, han skal spille i den bedste række i Spanien.