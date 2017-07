Silkeborg vandt på nyt stadion: - Den fedeste oplevelse

Silkeborg kunne mandag aften juble over en sejr over rivalerne fra AGF. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Simon Jakobsen brugte både støtten fra egne fans og hadet fra AGF's fans i Silkeborgs hjemmesejr.

Silkeborg indviede mandag aften klubbens helt nye stadion, Jysk Park, med en 2-1 sejr over AGF i Alka Superligaen. Kampen bød på masser af drama med to røde kort og en fantastisk stemning på lægterne.

Silkeborg-forsvareren Simon Jakobsen er heller ikke bleg for at kalde dramaet for karrierens største oplevelse foran det udsolgte stadion med næste 10.000 tilskuere.

- Det var den fedeste fodboldoplevelse, jeg har haft. At gå på banen mod AGF i den her kulisse var helt fantastisk.

- Det gav et kæmpe rygstød at mærke opbakningen til os selv, men ligeså meget at høre, at nogle fans fra AGF ville os det værste.

- Jeg brugte deres had aktivt inde på banen. Det var den perfekte kulisse til en åbningskamp, siger Simon Jakobsen.

18-årige Jeppe Okkels blev kåret som banens bedste spiller for Silkeborg. Han var efter kampen også imponeret over kulissens indflydelse på spillet.

- Det gav så meget selvtillid. Det var en perfekt følelse gennem hele kampen. Hvis man tabte en bold, kom man hurtigt ovenpå igen, og det gav en hel masse. Det hjalp os helt sikkert til tre point, siger Jeppe Okkels.

Han er enig med Simon Jakobsen i, at det ikke kun var hjemmeholdets fans, der motiverede Silkeborg-mandskabet i mandagens lokalopgør.

- Jeg synes, at vores fans overstrålede AGF's fans. Men det giver noget ekstra, at man også kan høre modstanderens fans. Det var en ond kamp, men det er det altid mod AGF, siger Jeppe Okkels.

Mandagens tre point var samtidig de første point i sæsonen. Resultatet sender Silkeborg væk fra sidstepladsen i Alka Superligaen og op på en delt tiendeplads.

AGF ligger med dagens nederlag nummer ni med en bedre målscore end Silkeborg.