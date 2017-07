Spansk fodboldboss kan alligevel betale sig fra fængsel

Angel Maria Villar har opsagt fremtrædende poster i Uefa og Fifa efter sin anholdelse den 18. juli. Foto: NACHO DOCE / Scanpix Denmark

Den suspenderede præsident i Det Spanske Fodboldforbund skal betale 300.000 euro for at komme ud af fængslet.

En spansk dommer har mandag besluttet, at den suspenderede præsident i Det Spanske Fodboldforbund (SFF), Angel Maria Villar, skal have mulighed for at betale sig ud af det spanske fængsel, hvor han lige nu sidder.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det sker, efter at en anden dommer 20. juli ellers besluttede, at Villar ikke skulle have mulighed for at betale kaution.

Beløbet, som den tidligere fodboldboss skal betale, lyder på 300.000 euro - svarende til mere end 2,2 millioner kroner.

Villar blev arresteret i Spanien 18. juli i en undersøgelse af korruption i SFF. Han har været præsident for forbundet siden 1988.

Spansk politi arresterede også Villars søn, som hedder Gorka, samt to andre ansatte i forbundet. Det skete under en ransagning af forbundets hovedkvarter. De tre har mandag også fået lov til at betale kaution.

De fire er blandt andet mistænkt for matchfixing på internationalt niveau, bestikkelse og for at forfalske dokumenter.

Villar, som er tidligere spansk fodboldspiller, er mistænkt for blandt andet at have misbrugt sin position til at begå underslæb med forbundets penge.

67-årige Villar har været vicepræsident i både Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Begge poster opsagde han 27. juli i kølvandet på sin anholdelse.