Bayern-præsident: Ancelotti havde fem profiler mod sig

Carlo Ancelotti havde en række af profilerne imod sig, inden han blev fyret i FC Bayern München. Foto: JOHN MACDOUGALL / Scanpix Denmark

Den fyrede Bayern München-træner Carlo Ancelotti mødte modstand fra en række af holdets største stjerner.

Torsdag fyrede FC Bayern München træner Carlo Ancelotti.

Blandt andet fordi holdet tabte 3-0 til Paris Saint-Germain onsdag aften, fordi rekordmestrene har smidt fem point i de første seks Bundesliga-kampe - og vigtigst af alt: Fordi Ancelotti mødte stor modstand i spillertruppen.

Bayern-præsident Uli Hoeness fortæller til Bild:

- Vi har set en negativ udvikling over de seneste uger og måneder, hvilket dog ikke behøver at være så slemt. Men det faktum, at træneren efter min overbevisning har fået fem vigtige spillere imod sig i løbet af den sidste uge, var et slag, han ikke ville have klaret, lyder det fra Uli Hoeness.

Allerede onsdag aften bedyrede direktør Karl-Heinz Rummenigge, at nederlaget i Paris ville få konsekvenser. Ved den officielle banket efter kampen sagde han blandt andet, at han ikke kunne genkende holdet – mens Carlo Ancelotti sad og gumlede på maden.

- Det var et bittert nederlag. Et nederlag som vi skal analysere og som må få konsekvenser. Det hold vi har set i aften, det var ikke Bayern München.

Carlo Ancelotti kom til Bayern München i sommeren 2016.

Han var med til at sikre klubbens 27. mesterskab i foråret 2017, men nu er han altså fortid i den sydtyske storklub efter lidt over et år.

- Det har været en ære at være en del af historien i Bayern. Tak til klubben, spillerne og de fantastiske fans. Farvel, skriver Ancelotti på Twitter.

Es war eine Ehre, Teil der Geschichte der Bayern zu sein. Danke an den Klub, die Spieler und die grandiosen Fans. Ciao #MiaSanMia pic.twitter.com/cLGuxfJMrZ — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 28, 2017

Den italienske træner afløses midlertidigt af assistenttræner Willy Sagnol.