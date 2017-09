FCK-profil efter 0-0: Uafgjort er ingen katastrofe

FCK spille 0-0 for anden kamp i træk i Europa League. Foto: Alex Nicodim / Scanpix Denmark

FCK-lejren lever fint med endnu en 0-0-kamp i Europa League-gruppespillet, denne gang ude mod FC Sheriff.

Det blev ingen fodboldåbenbaring, da FC København torsdag aften for anden gang af to mulige spillede 0-0 i Europa Leagues gruppe F.

Efter 0-0 hjemme mod russiske Lokomotiv Moskva i den første kamp leverede FCK endnu en nullert i udekampen mod FC Sheriff fra Moldova.

Mens spillet ikke var prangende, var resultatet imidlertid godt, minder FCK's Rasmus Falk om.

- Vi spiller uafgjort på udebane. Det er ingen katastrofestart med to point, man skal se på, hvem vi har mødt, og hvor vi møder dem henne, siger han til 6'eren.

Offensivspilleren blev skiftet ind kort før pausen, da angriberen Martin Pusic måtte udgå.

FCK havde svært ved at få skabt chancer i kampen, og nogle boldtab kunne være blevet kostbare mod et bedre hold end FC Sheriff.

- Vi havde bolden meget og havde gode muligheder, men vi manglede den sidste skarphed på den sidste tredjedel af banen.

- Det var en fin kamp at være med i. Vi kommer herned og får et point, og med lidt mere skarphed havde vi vundet kampen, siger Rasmus Falk.

Også cheftræner Ståle Solbakken er overordnet set tilfreds.

Nordmanden mener, at hans hold spillede en god første halvleg og en mindre god anden halvleg.

Den manglende angrebsstyrke tilskriver Ståle Solbakken ikke mindst det faktum, at FCK var uden de skadede angribere Federico Santander og Andrija Pavlovic, mens Martin Pusic altså måtte udgå.

- Vi havde måske ikke den power i feltet med Santander og Pavlovic ude, lige som Pusic måtte gå tidligt ud.

- Nogle gange må man leve med det, og så er det ok at komme herfra med 0-0.

- Jeg har fra dag et sagt, at får vi et bonuspoint mod Lokomotiv, og tager vi tre point hjemme og et point ude mod de to andre hold, så skal der ske mange mærkelige ting, for at vi ikke skal gå videre, siger Ståle Solbakken til 6'eren.

Russiske Lokomotiv Moskva topper gruppe F med fire point efter 3-0-sejren hjemme over tjekkiske Zlín, der er sidst med et point.

Både FC Sheriff og FCK har to point.

De to bedste hold går videre fra gruppespillet.