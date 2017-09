AGF regner med millionunderskud

Glen Riddersholm og spillertruppen har leveret skuffende resultater. Det smitter af på regnskabet. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Aarhus Elite har offentliggjort et forventet underskud på ni millioner kroner i seneste regnskabsperiode.

Skuffende sportslige resultater er den primære årsag til, at Aarhus Elite A/S, selskabet bag AGF, fredag kan præsentere et underskud på ni millioner kroner for regnskabsperioden mellem 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

Det oplyser selskabet i sin årsrapport.

- Resultatet er i overensstemmelse med de justerede udmeldte forventninger for regnskabsåret. Nedjusteringen kan henføres til sportslige resultater under det forventede, lyder det fra Aarhus Elite.

Til sammenligning havde selskabet et underskud på 1 million kroner i den tilsvarende regnskabsperiode i 2015/2016.

Selskabet oplyser, at omsætningen i denne periode er steget fra 110 millioner kroner til 111 millioner kroner.

Den væsentligste årsag til fremgangen er en vækst i sponsorindtægterne fra 45 millioner kroner til 48 millioner kroner.

Den samlede fremgang har resulteret i en rekordhøj omsætning.

Transferindtægterne er faldet fra 5 millioner kroner i 2015/16 til 1 million kroner i 2016/17.