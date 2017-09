City bekræfter: Agüero involveret i bilulykke i Holland

Meldingerne går på, at Sergio Agüero kommer til at være ude i omkring to måneder. Foto: JASON CAIRNDUFF / Scanpix Denmark

Manchester City-spilleren Sergio Agüero skal undersøges af holdets læger, efter han torsdag var involveret i en ulykke i en taxa i Holland.

Opdateret: Manchester City har nu bekræftet, at Sergio Agüero var med i en bilulykke i Holland.

Manchester City bliver sandsynligvis svækket inden lørdagens topopgør mod Chelsea.

Flere medier, blandt andet Reuters og engelske SkySports, kunne fredag morgen berette, at holdets argentinske angriber, Sergio Agüero, har været involveret i et biluheld i Holland torsdag aften.

Nu har klubben selv bekræftet oplysningerne. På klubbens hjemmeside skriver Premier League-klubben, at han ankommer til Manchester her til morgen for at blive undersøgt nærmere af holdets læger.

Argentineren var angiveligt til en koncert, og på vej tilbage til lufthavnen kørte den taxi, han sad i, galt. Den kørte direkte ind i en lygtepæl og blev totalskadet. Flere airbags i bilen gik af som følge af uheldet.

Agüero blev fragtet direkte til hospitalet, hvor han blev undersøgt med det samme.

Han havde sikkerhedssele på, men da han blev rykket så meget frem i bilen, skulle han have brækket nogle ribben. Flere medier spekulerer i, at argentineren må sidde ude i op til to måneder.

Du kan se billedet af uheldet herunder.

Fraværet af angriberen vil være et stort tab for Manchester City, som torsdag middag ligeledes kunne meddele, at venstrebacken Benjamin Mendy ikke kommer til at spille mere i år.

Sergio Agüero har scoret seks mål i seks Premier League-kampe for de lyseblå fra Manchester.