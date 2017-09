Klubben gik på kompromis for at få Bendtner til at sprudle

Nicklas Bendtner tilkæmpede sig straffespark, scorede og lagde op til et mål i torsdagens Europa League-kamp. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg måtte tilpasse sig Nicklas Bendtner for at få ham til at lykkes, fortæller holdets træner, Kåre Ingebrigtsen.

I dag er Rosenborg-chefen ikke i tvivl.

- Nicklas Bendtner gør en forskel. Han tog os til Europa, siger Kåre Ingebrigtsen til VG.

Og den norske mestertræner, der tog chancen og hentede bænkevarmeren Bendtner til Trondheim, mener også, at den store danskers kritikere har overgivet sig. Hjulpet på vej af de 10 mål, som angriberen har lavet i de sidste ni kampe.

Men der var en tid, inden Bendtner på fast basis begyndte at banke boldene i mål, hvor Rosenborg-træneren blev utålmodig.

- Jeg må indrømme, at jeg havde håbet, at det ville gå lidt hurtigere. At det ville tage kortere tid. Men pointen var, at Nicklas måtte spilles i kampform, for han havde spillet så få kampe de sidste år. Der var ingen vej udenom, siger Ingebrigtsen.

For at få Bendtner i gang, måtte den norske mesterklub tilpasse sig ham.

- Vi måtte blive bedre til at bruge ham, lære hans løbemønstre, og hvor han ønsker at få bolden spillet. Vi måtte indgå nogle kompromisser for at få det til at ske, erkender Ingebrigtsen.

Gjorde ting, der ikke er set længe i Lerkendal

Rosenborg-træneren var imidlertid aldrig i tvivl om, at det projekt, som han hævder mange helst så gå galt, ville lykkes.

- Min fordel var, at jeg så Nicklas til træning hver dag. Jeg så, at han gjorde ting på en fodboldbane, som vi ikke har set på Lerkendal et stykke tid - og der taler jeg ikke om scoringer. Det var hans fodboldforståelse, som var ekstrem. Og siden jeg så det, irriterede det mig, at andre ikke så det, siger Kåre Ingebrigtsen.

- Jeg følte, at nogle ikke ville se, hvor god Nicklas Bendtner er, og jeg følte, at mange ikke ønskede, at Rosenborg skulle lykkes heller. Men det er jo sådan, at når kritikken bliver hårdest, der bliver man mest stædig. Det blev endnu vigtigere, at vi skulle lykkes.

Så Rosenborg-træneren tog ’nogle greb’ i brug.

Han fandt videomaskinen frem og sendte sin nyerhvervelse til pokalkamp mod miniklubben Tynset. Og til sidst lykkedes det altså.

En Bendtner-scoring mod mægtige Ajax var stærkt medvirkende til at sende nordmændene i Europa League.

Og i Eliteserien, som Rosenborg fører, står danskeren noteret for 14 mål, ét færre end rækkens topscorer, med syv runder igen.

Torsdag aften var Bendtner igen på pletten, da Rosenborg vandt med 3-1 i Europa League over Vardar. Angriberen scorede til 1-0 på et straffespark, han selv havde fremtvunget, og så lavede han en genial assisst med hælen til 3-0-scoringen.