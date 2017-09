Målløse FCK har stadig fine chancer i Europa League, vurderer ekspert

FC København spillede 0-0 mod FC Sheriff. Foto: Alex Nicodim / Scanpix Denmark

Trods en målløs europæisk start for FC København forventer TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen, at hovedstadsklubben går videre fra gruppen.

Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt?

Gruppe F 1. Lokomotiv Moskva, 4 pts 2. FC København, 2 pts 2. FC Sheriff Tiraspol, 4. 2 pts Zlin, 1 pts

På den ene side har FC København excelleret ved ikke at have lukket mål ind i sine to første kampe i Europa League-gruppespillet. På den anden side har de heller ikke formået spille sig frem til de store målchancer, hvorfor den danske mester endnu har sit første mål til gode.

Efter 0-0-kampen i Moldova mod FC Sheriff Tiraspol torsdag hælder TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen mest til, FC Københavns glas er halvt fyldt.

- Det var en ganske fin præstation midt på banen i duellerne samt i kampen om at styre spillet.

- Det er en kedelig start bedømt på mål. Men det er en forventet start. De havde en svær hjemmekamp mod Lokomotiv, der nok er det bedste hold i gruppen, og så havde de også en svær udekamp mod FC Sheriff. Så en ganske fin start, synes jeg.

Samme budskab havde FCK-profilen Rasmus Falk, der netop er vendt tilbage efter en skadespause.

- Vi spiller uafgjort på udebane. Det er ingen katastrofestart med to point, man skal se på, hvem vi har mødt, og hvor vi møder dem henne, sagde han efter kampen til 6'eren.

Med pointdelingen ligger FC København på en delt andenplads to point efter Lokomotiv Moskva og et enkelt point foran den tjekkiske Europa League-debutant Zlin. Og udsigterne for et avancement til knockoutkampene er lyse, vurderer Lorentzen.

- Chancerne er ganske fine. Havde de tabt kampen, havde jeg været lidt mere skeptisk. Men uafgjort eller en sejr var det, de havde brug for. De har hjemmebanekampene tilbage, som de skal vinde. Så har de også et Zlin-mandskab på udebane, som de skal slå. Så det burde være nok til at gå videre, siger han.

FCK’s næste udfordring er netop udekampen mod Zlin om tre uger.