Nadim afviste millioner: - Skal nok tjene penge, når jeg bliver overlæge

Den danske landsholdsangriber Nadia Nadim prioriterede det sportslige over pengene med skiftet fra Portland Thorns til Manchester City.

Nadia Nadim kunne have tjent kassen, hvis hun havde takket ja til det tilbud, hun fik fra en klub i Kina.

Ligesom på herresiden er lønningerne astronomiske i kinesisk kvindefodbold, men det fristede ikke landsholdsangriberen. Hun valgte de sportslige muligheder over lønnen, for "rigtigt mange penge" skal hun nok komme til at tjene før eller siden.

- Jeg har aldrig gået efter pengene. Jeg skal nok tjene rigtigt mange penge, når jeg bliver overlæge på plastikkirurgisk afdeling, griner Nadia Nadim til TV 2 SPORT.

- Jeg har ambitioner inden for fodbolden, og penge er ikke det vigtigste for mig lige pt.

I USA har Nadia Nadim spillet under et lønloft, hvor spillerne maksimalt får en løn på 270.000 kroner om året. Med Manchester Citys tydelige satsning på kvindefodbold kommer Nadim til at stige i løn efter nytår. Ifølge BT kommer Nadim til at tjene mellem 50.000 og 70.000 kroner om måneden i England, mens hun i Kina kunne have tjent en kvart million kroner om måneden efter skat.

Fodbold og studiet går hånd i hånd

Men landsholdsangriberen kommer også til at være et skridt tættere på titlen som læge. Nadim har nemlig tænkt sig at læse et af sine sidste to semestre på medicinstudiet i off season.

Sæsonen i USA slutter i oktober, hvor Portland Thorns spiller play offs om mesterskabet, mens danskeren først skal møde op i Manchester efter nytår. Og derefter prøver Manchester City at gøre plads til, at spillerne også kan læse ved siden af fodboldkarrieren.

She's not just a footballer you know... #WelcomeNadia pic.twitter.com/4DtZSq5psO — Man City Women (@ManCityWomen) September 28, 2017

- Det er fedt, at de har den tilgang til studiet. Desuden har de gode relationer til universitet i Manchester, så det ser jeg frem til – at studiet og fodbolden måske kan gå hånd i hånd.

Med skiftet fra Portland Thorns til Manchester City kommer Nadim cirka 12 timer tættere på Danmark, hvis man måler på effektiv flyvetid. Fremover kommer hun sandsynligvis til at se sin familie noget mere, og så kommer hun til at møde op til landsholdssamlinger uden jetlag.

- Jeg har spillet i USA i tre sæsoner. Det er en fed liga, og jeg har nydt at være her. Men jeg er også klar til at komme tilbage og tættere på familien. Man er godt nok langt væk, og jeg går glip af meget på den front, siger Nadia Nadim og understreger det primære mål med klubskiftet:

- Jeg skifter til City, fordi jeg gerne vil vinde trofæer.