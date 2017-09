Pione Sisto og Daniel Wass scorer igen i skuffelse

Daniel Wass bragte Celta Vigo foran med 3-2. Foto: Javier Etxezarreta / Scanpix Denmark

For anden kamp i træk kom både Pione Sisto og Daniel Wass på måltavlen, men Celta formåede ikke at vinde.

For anden kamp i træk kom både Pione Sisto og Daniel Wass på scoringslisten for Celta, men det var ikke nok til at udløse en sejr til den spanske fodboldklub i La Liga.

Celta måtte fredag aften nøjes med at spille 3-3 hjemme mod oprykkeren Girona.

Det skete efter en kamp, hvor Pione Sisto indledte målscoringen, mens Daniel Wass scorede til 3-2 et kvarter før tid på et sublimt drøn af et frispark.

Danskeren måtte dog se rollen som matchvinder forsvinde, da Girona udlignede til 3-3 få minutter før tid.

Pione Sisto møder ind med selvtillid i Danmarks landsholdslejr til de afgørende VM-kvalifikationskampe mod Montenegro og Rumænien i næste uge.

Det kan næsten ikke være anderledes, efter at offensivspilleren med 1-0-scoringen mod Girona kom op på at have scoret tre ligamål for Celta inden for 11 dage.

Pione Sisto åbnede målscoringen efter otte minutter, og det skete på en for ham noget usædvanlig måde; på hovedstød.

Landsmanden Daniel Wass løb i position i højre side og lobbede smart bolden ind foran mål. Her kom Pione Sisto løbende, og fra et par meters afstand fik han headet bolden i mål til 1-0.

Åbningen var særdeles livlig, og allerede få minutter senere fik Girona udlignet.

Efter endnu en scoring til oprykkerne fik Celta udlignet til 2-2, da der blot var spillet 16 minutter.

Så blev der ikke scoret yderligere, før der resterede et kvarter af kampen.

Det benyttede Daniel Wass sig af til at drøne bolden i mål med et frispark, der brækkede i luften og totalt tog fusen på Girona-målmand Gorka Iraizoz Moreno.

Målmanden løb hen for at dække det korte hjørne, men blev totalt overrumplet, da bolden pludselig ændrede retning og endte i det lange hjørne. Et meget flot mål.

Kort forinden var Pione Sisto blevet erstattet af den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emre Mor, mens Andrew Hjulsager blev på hjemmeholdets bænk i hele kampen.

Det lignede en sejr til Celta, men få minutter før tid fik Gironas Juanpe udlignet efter en lidt tilfældig situation.

Celta har otte point for syv kampe i La Liga, mens Girona har seks point.