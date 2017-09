Tottenham-stjerne får karantæne for at 'give fingeren' til holdkammerat

Deli Alli kommer ikke til at spille mod Slovenien. Foto: DYLAN MARTINEZ / Scanpix Denmark

Dele Alli er blevet tildelt en kamps karantæne fra landsholdsfodbold på grund af en strittende langfinger.

Den engelske landsholdsspiller Dele Alli er blevet sendt i skammekrogen af Fifa på grund af usportslig opførsel under en landskamp mod Slovakiet.

Den 21-årige Tottenham-spiller er således blevet tildelt en kamps karantæne fra landsholdsfodbold for at vise en strittende langfinger under Englands VM-kvalifikationskamp mod Slovakiet. Det skriver BBC.

Gareth Southgate admits Dele Alli’s middle finger gesture could leave England red-faced https://t.co/7XP5QGuHVN pic.twitter.com/UXotuEM3V6 — The Sun Football (@TheSunFootball) September 29, 2017

Deli Alli 'gav fingeren' til sin klubkammerat Kyle Walker, der også spiller på det engelske landshold.

Efter episoden skrev Alli på Twitter, at det hele var en joke mellem to gode venner.

- Bare for at slå det fast: Min gestus var en joke mellem mig og min gode ven Kyle Walker! Undskyld for forbrydelsen!

Misser afgørende kamp

På grund af karantænen misser Deli Alli Englands kommende VM-kvalifikationskamp mod Slovenien.

Kampen spilles torsdag den 5. oktober på Wembley, hvor England endegylidgt kan sikre kvalifikationen til VM i Rulsand.

Inden de sidste to kampe er England fem point foran Slovakiet på andenpladsen i Gruppe F.

Landstræner Gareth Southgate var klar over, at Dele Alli kunne risikere en karantænestraf. Han valgte dog alligevel at udtage Tottenham-stjernen til kampene mod Slovenien og Litauen.

- Vores håb er, at den sunde fornuft vil sejre, så han er til rådighed i kampene, har landstræneren sagt ifølge The Sun.