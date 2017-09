Afklaret Guardiola må undvære topscorer i op til fire uger

Agüero skylder ikke en forklaring, efter at han tog til Amsterdam uden at oplyse klubben, siger Guardiola.

Manchester City-manager Pep Guardiola må undvære Premier League-topscoreren Sergio Agüero i op til fire uger.

Det oplyser klubben fredag.

Meldingen kommer, efter at argentineren brækkede et ribben i en trafikulykke i den hollandske hovedstad, Amsterdam, torsdag aften.

De første meldinger gik på, at Agüero skulle forvente en pause på op mod to måneder. En talsmand for Manchester City siger dog fredag, at det hurtigbenede angrebses' skade ikke er så alvorlig som først antaget.

Klubben oplyser, at han ventes tilbage på banen inden for "to til fire uger".

Sergio Agüero var taget til Amsterdam for at overvære en koncert med den colombianske sanger Maluma.

Manager Pep Guardiola var ikke klar over, at argentineren var taget til Holland. Alligevel skylder Agüero ikke klubben en forklaring, mener spanieren, der blev bekendt med ulykken fredag morgen.

- Jeg talte ikke med ham. Hvorfor skulle han undskylde over for mig, siger Guardiola.

- Sergio kørte ikke. Jeg kendte en spiller, der kom til skade, da han skar sig på et glas i køkkenet. Han var ude i to måneder. Sådan er livet, lyder det fra City-bossen.

Guardiola understreger, at han ikke blander sig i sine spilleres gøren og laden i deres fritid.

- Jeg vil ikke vide, hvad mine spillere laver. Han rejste i et privatfly, så der er intet problem.

- I sidste ende er det bare heldigt, at skaden ikke er mere alvorlig. Han lever. Det vigtigste er, at han er ok.

Manchester City må nu undvære sin stjerneangriber, der har scoret syv mål i de seneste otte kampe.

Manchester City ligger i øjeblikket på Premier Leagues førsteplads, men er plaget af skader på centrale pladser.

Ud over Agüero må holdet undvære anfører Vincent Kompany og franskmanden Benjamin Mendy i forsvaret på grund af skader.

/ritzau/AFP