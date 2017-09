AGF fyrer Riddersholm efter storsejr - David Nielsen tager over

Den 1. januar 2006 overtog Ove Pedersen et presset AGF-hold. De hvide fra Fredensvang lå placeret under nedrykningsstregen, og den situation formåede den rutinerede træner ikke at ændre på. AGF rykkede for første gang ud af den bedste række - 15 point fra en redning. I 1. division fik Ove Pedersen mere succes, og efter bare en enkelt sæson var AGF tilbage i Superligaen. Her førte han holdet til en 10. plads, men halvvejs gennem den efterfølgende sæson blev han afskediget.