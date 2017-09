David Nielsen: - Rejsen er absolut ikke slut for Lyngby

David Nielsen har været træner for Lyngby Boldklub i to og et halvt år. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

David Nielsen vil altid huske tiden i Lyngby som to fantastiske år, forklarer han efter afskeden med klubben.

Den nu tidligere Lyngby-træner David Nielsen er stolt over tiden hos Lyngby Boldklub.

Det forklarer David Nielsen, efter at det lørdag kom frem, at han fortsætter karrieren som AGF-træner.

- Det har været to helt fantastiske år, hvor vi på vores rejse sammen har løftet Lyngby Boldklub op i Superligaen og oplevet nogle helt magiske resultater og aftener især på Lyngby Stadion.

- Det har været en stor oplevelse og et privilegium at stå i spidsen som cheftræner for Lyngby Boldklub, siger David Nielsen til Lyngbys hjemmeside.

Han har været begejstret for opbakningen fra klubbens fans.

- Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til fansene for den fantastiske opbakning, der fra første fløjt har mødt mig.

- Det har gjort et stort indtryk. Rejsen er absolut ikke slut for Lyngby Boldklub, men mit kapitel er lukket nu, og jeg glæder mig til at følge klubben fremover, lyder det fra David Nielsen.

Han har en masse mennesker at takke i Lyngby - heriblandt assistenttræner Thomas Nørgaard.

- Jeg vil rigtig gerne takke min stab for et fantastisk samarbejde. Vores præstationer på banen er et resultat af hele teamets samarbejde og troen på de tanker, Thomas Nørgaard og jeg kom til klubben med.

- Lyngby Boldklub som klub, klubbens sponsorer og bestyrelsen skal også have en tak for at tro på mig og vise mig tillid hele vejen.

- Og endelig skal der lyde en stor tak til de kolleger på kontoret, der hver dag har støttet mig og førsteholdet i tykt og tyndt, lyder det fra David Nielsen.

Lyngbys bestyrelsesformand, Torben Jensen, fortæller til klubbens hjemmeside, at man ikke ville forhindre David Nielsens skifte til AGF.

- David har ledt holdet igennem to fantastiske sæsoner, og vi ønsker David alt godt i hans fremtidige virke. Vi hverken kan eller vil stå i vejen for den mulighed, David har fået.

- Vi er tværtimod stolte over, at vi i vores miljø har været med til at udvikle endnu en meget dygtig cheftræner, der har skabt store resultater for Lyngby Boldklub, siger Torben Jensen.