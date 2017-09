Duncan kalder fyring af Riddersholm for en skandale

Morten "Duncan" Rasmussen er ikke tilfreds med fyringen af Glen Riddersholm. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

AGF's beslutning om at fyre Glen Riddersholm er ikke populær hos AGF-anfører Morten 'Duncan' Rasmussen.

En skandale. En "helt hen i vejret"-beslutning.

Det siger AGF-anfører Morten "Duncan" Rasmussen" til Århus Stiftstidende om fyringen af Glen Riddersholm som træner i klubben.

Efter fredagens 5-1-sejr ude over Helsingør i Alka Superligaen herskede der ikke fred og idyl i AGF.

Jeg vil godt indrømme, at jeg er ind i mellem er meget forundret over nogle af de beslutninger, Jacob Nielsen (AGF-direktør, red.) træffer Morten 'Duncan' Rasmussen

Lørdag oplyste AGF, at cheftræner Glen Riddersholm er fyret og erstattet af David Nielsen. Han er hentet hos ligakonkurrenten Lyngby.

Fyringen kommer bag på AGF's angrebsstjerne. Morten "Duncan" Rasmussen mener, at spilleropbakningen til Riddersholm var stor.

- Det er bestemt ikke min opfattelse, at der var utilfredshed med Glen i truppen. Snarere tværtimod. Det, der blev gjort på træningsbanen, var glimrende, og vi var med garanti på vej i den rigtige retning.

- Ja, der var store udfald, men ansvaret for det lå mindst lige så meget hos truppen som hos Glen.

Morten 'Duncan' Rasmussen (tv.) og Glen Riddersholm (th.). Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

- Så jeg synes, at det er helt hen i vejret at fyre ham, siger Morten "Duncan" Rasmussen, som tilføjer, at han fuldt ud respekterer beslutningen fra ledelsen.

'Duncan' forundret over ledelsens beslutninger

Ifølge Århus Stiftstidende fandt fyringen sted efter midnat, da AGF-truppen var tilbage i Aarhus efter sejren over Helsingør.

- Det virkede som om, at spillerne var chokerede og utilfredse med beslutningen, siger AGF's anfører.

- Jeg ved ikke præcis, hvorfor fyringen kommer nu, men mon ikke det skyldes, at ledelsen ikke var tilfredse med resultaterne.

- Jacob Nielsen (direktør, red.) har jo i tide og utide været ude og sige, at vores budget er for stort til at ligge i bunden, og at vi ikke gjorde det godt nok, siger Morten "Duncan" Rasmussen.

Angriberen mener, at spillerne bruger for meget tid på at forholde sig til kritikken fra ledelsen.

- Det er en svær situation for os spillere, når vi hele tiden skal forholde os til, at vores direktør kritiserer os voldsomt i medierne.

- Det er altså ikke en fordel for os, når vi hver anden uge skal høre, at det virker som om, vi ikke gider spille.

- Og jeg vil godt indrømme, at jeg er ind i mellem er meget forundret over nogle af de beslutninger, Jacob Nielsen træffer, siger Morten "Duncan" Rasmussen.

Fra mandag hedder træneren i AGF David Nielsen.

- Jeg har aldrig haft ham som træner, så det er svært for mig at spå om, hvordan det bliver.

- Men man må bare tage hatten af for de resultater, han har opnået. Han kan noget, der fungerer, siger Morten "Duncan" Rasmussen til TV2 Østjylland.