Endnu en AGF-profil står frem: Forkert at fyre Riddersholm

AGFs nu tidligere cheftræner Glen Riddersholm omfavner AGFs Martin Spelmann på Ceres Park i Aarhus d. 31. oktober efter en kamp mod Esbjerg (foto: Henning Bagger / Scanpix 2016) Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

AGF-anføreren har kaldt fyringen af cheftræner Glen Riddersholm for en skandale. Martin Spelmann bakker op.

Morten "Duncan" Rasmussen er meget klar i mælet: Fyringen af Glen Riddersholm som cheftræner i AGF er en skandale.

AGF's anfører står ikke alene på den front. En anden af klubbens profiler, midtbanespilleren Martin Spelmann, er heller ikke enig i, at Riddersholm skulle have sparket.

- I min verden er det en forkert beslutning at fyre ham. De dårlige resultater er ene og alene et ansvar, der ligger hos os.

- Om så de ansatte ti trænere, er det ikke dem, der har spillet kampene. Vi har ikke præsteret, og derfor gør det ondt, siger Martin Spelmann til BT.

Fredag vandt AGF 5-1 ude over Helsingør i Superligaen. Fyringen af Riddersholm blev meldt ud lørdag.

- Jeg lægger ikke skjul på, at jeg havde et rigtig, rigtig godt forhold til Glen Riddersholm.

- Vi havde en fantastisk tur hjem i bussen i aftes, og alt var godt efter vores store sejr, og det er altid rart, når man har lang tid til den næste kamp på grund af landsholdspausen.

- Men så får man denne her, og den er svær at sluge. Jeg ved ikke, om der nogensinde er en god timing på sådan en fyring, men jeg er utroligt ked af, at han ikke er her mere, siger Spelmann.

En tung dag for Spelmann

AGF har hentet David Nielsen i Lyngby som erstatning for Riddersholm. Netop Riddersholm var en stor årsag til, at Spelmann kom til AGF sidste år.

- Jeg føler, at jeg har fået en mavepuster. Det har ikke noget med David Nielsen eller projektet som sådan at gøre, eller at jeg stopper med at tro på det.

- Men jeg kom til klubben efter mange grundige overvejelser, og valget faldt på AGF. En af grundene til det var mine mange samtaler med Glen Riddersholm, siger Spelmann.

- Nu havde vi lige fået opbygget et godt forhold gennem halvandet år, og så går vi fra den ene dag til anden til, at det hele er ændret.

- Jeg ved godt, at sådan er fodboldverdenen, men jeg er ikke enig i beslutningen, når det er vores spilleres skyld, at vi ikke har fået resultaterne.

- Det er sgu en lidt tung dag i dag, siger Spelmann.

Både han og Morten "Duncan" Rasmussen fortæller om stor opbakning til Riddersholm i hele AGF-truppen.