Eriksen og Tottenham tromler danskerklub

Christian Eriksen i kampen om bolden med Huddersfields Christopher Schindler. Foto: CARL RECINE / Scanpix Denmark

Tottenhams stjerner var for stor en mundfuld for Huddersfield, der på eget græs tabte 4-0 til topholdet.

Kravet til Tottenham var tre point i lørdagens udekamp mod oprykkeren Huddersfield, hvis forbindelsen til de øvrige tophold i Premier League skulle bevares.

Og med en sejr på 4-0 svigtede Christian Eriksen og holdkammeraterne ikke.

Hos Huddersfield var Mathias "Zanka" Jørgensen og Jonas Lössl som sædvanlig med fra start, mens Philip Billing startede på bænken.

Danskerne havde det ligesom resten af Huddersfield svært fra første fløjt. Tottenham kom blæsende, og særligt Harry Kane var ustyrlig.

Den brandvarme angriber, der i midtugen lavede hattrick i Champions League-kampen mod Apoel, slog til efter blot ni minutter.

Et hovedstød fra egen banehalvdel endte hos Kane, der uden de store dikkedarer tog bolden med og passerede Lössl med et fladt spark i det korte hjørne.

Det blev værre for Huddersfield syv minutter senere.

Denne gang var det Eriksen, der drev bolden frem. Men det var Huddersfields Chris Löwe, som uheldigt spillede Ben Davies fri til scoring.

Mareridtsstarten fortsatte for Lössl, da han i det 21. minut fumlede med bolden i eget felt. Han nåede dog tilbage og reddede dermed Kanes flade forsøg.

Men Tottenham gik efter dødsstødet og fik sat det ind kort efter. Harry Kanes anden og Tottenhams tredje scoring var en perle af et langskud med landsholdsspillerens venstreben.

Det var tredje scoring på et kvarter, og med 3-0 til Tottenham efter 24 minutter var kampen reelt afgjort.

Før pausen nåede Kane endda at få annulleret et mål, og Dele Alli skød på stolpen efter at have rundet "Zanka".

I den anden ende hamrede belgiske Laurent Depoitre på overliggeren, men tættere på kom Huddersfield ikke.

Tværtimod satte Moussa Sissoko det sidste punktum ved at skrabe bolden over målstregen i kampens tillægstid til 4-0.

Sejren bringer Tottenham op på 14 point for syv kampe. Hos Huddersfield skal landskamppausen nu bruges til at komme tilbage på sporet.