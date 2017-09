Fodboldpræsident giver modstanderens fans skylden for ulykke

Lille-fans jubler kort inden hegnet giver efter. Foto: FRANCOIS LO PRESTI / Scanpix Denmark

Præsidenten for fodboldklubben Amiens mener, at det var Lille-fansenes egen skyld, at et sikkerhedshegn styrtede sammen under dem.

Tre Lille-tilhængere kom alvorligt til skade, da et sikkerhedshegn lørdag aften kollapsede under en kamp mellem Amiens og Lille i den franske liga.

Efter kampen anklagede Amiens' præsident Lille-fansene for selv at være skyld i hegnets sammenstyrtning.

- Politiet havde advaret hos mod, at 200 meget aggressive ultras var på Lilles udebaneafsnit, og det var dem, der opførte sig forkert. Mere end 500 mennesker kastede sig imod hegnet, der i øvrigt var i perfekt stand, for at komme ind på banen, sagde Amiens præsident Bernard Joannin på et pressemøde efter kampen, der blev afbrudt på grund af sammenstyrtningen af hegnet.

Uværdige udtalelser

Den kommentar har fået sindene i kog hos Lilles direktør Marc Ingla, der er gået til genmæle på Twitter.

- Udtalelserne fra Amiens præsident virker uansvarlige og uværdige i denne her dramatiske sammenhæng, skriver han og sender en anklage den anden vej.

- Vi tænker først og fremmest på vores supportere. Lille har retten til at sætte spørgsmålstegn ved modtagelsen og sikkerheden på stadion.

- Lille vil have placeret ansvaret for denne her ulykke så hurtigt som muligt, for at sikre at det her aldrig kommer til at ske igen.

Fra jubel til smerte

Ulykken skete kort efter, at udeholdet Lille havde bragt sig foran 1-0 efter 15 minutters spil.

Målet fik gæsternes fans til at løbe ned mod barrieren, der gav efter for de mange tilhængere.

En stor andel af de mange Lille-tilhængere faldt flere meter ned ad betontribunen, inden de landede i en stor bunke på græsplænen. Efterfølgende forlød det at op mod 18 var kommet til skade heraf tre alvorligt.

Stadionet i Amiens er ifølge det franske medie L’Equipe under renoversion.