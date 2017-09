Forsvarskoks giver Dortmund luft i Bundesliga-toppen

Borussia Dortmunds Andriy Yarmolenko fejrer det første mål mod Augsburg med Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: MICHAELA REHLE / Scanpix Denmark

Bundesligaens førerhold tog sjette sejr med 2-1 ude mod Augsburg. En forsvarsfejl blev afgørende.

Dortmund har fået en forfærdelig start på Champions League med to nederlag af to mulige.

Men hjemme i Bundesligaen har Dortmund indtil nu været suveræne, og den tendens fortsatte lørdag med en 2-1-sejr over Augsburg.

Augsburg, der bejler til en topplacering, havde i tre hjemmekampe hentet syv point i denne sæson.

Lørdag var modstanderen dog Bundesligaens tophold, som allerede efter fire minutter bragte sig i front.

Et hjørnespark endte for fødderne af Andriy Yarmolenko, som stod i en besværlig position med ryggen til mål.

Det fandt han dog en løsning på ved at støde til bolden med hælen, og da ingen Augsburg-fødder kom i vejen, kom Dortmund på 1-0.

Føringen holdt i syv minutter. Caiuby kom højest på et indlæg fra venstre og pandede udligningen i kassen.

Alligevel blev det gæsterne fra Dortmund, der gik mest tilfredse i omklædningsrummet efter første halvleg.

Midtvejs i halvlegen glemte Augsburgs forsvarsspillere nemlig at kommunikere, og det straffede Dortmund prompte.

Et par hurtige afleveringer, og så var Shinji Kagawa i fri position til at løfte bolden elegant over Marwin Hitz i Augsburg-buret til 2-1.

Det kunne også være blevet 3-1 til Dortmund 11 minutter før tid, da Pierre-Emerick Aubameyang blev sat til at eksekvere et straffespark.

Selvtilliden fejlede ikke noget hos Aubameyang, der prøvede at snyde målmanden med en såkaldt "Panenka".

Den hoppede Hitz dog ikke på, og i stedet blev angriberen grebet ud.

Men med en sejr på 2-1 og yderligere luft i tabellen kunne Aubameyang ånde lettet op, da sidste fløjt havde lydt.

De nærmeste konkurrenter, Hoffenheim og Bayern München, spiller først søndag.

Den danske forsvarsspiller Jannik Vestergaard var med fra start hos Borussia Mönchengladbach, der havde besøg af Hannover 96.

Efter 1-6-ydmygelsen hos Dortmund i sidste runde gik det bedre lørdag, hvor en sen 2-1-sejr skaffede holdet tre point. Thorgan Hazard blev matchvinder med en straffesparksscoring.

Viktor Fischer fik lidt mere end 20 minutter i Mainz' 1-1'er hos Wolfsburg.