- Glen Riddersholm var en 'dead man walking'

Selvom AGF kun er seks point efter førstepladsen i Superligaen, så var det ikke nok til at holde Glen Riddersholm i trænersædet.

Glen Riddersholms sidste kamp for AGF endte med en sejr på 5-1 over FC Helsingør fredag aften, men det var ikke nok til at beholde trænersædet i den østjyske klub.

Lørdag morgen melder klubben nemlig, at de har sagt farvel til Glen Riddersholm og goddag til David Nielsen, som kommer fra samme post i Lyngby.

Og ifølge sportsredaktør på Århus Stiftstidende, Jan Schouby, så kommer fyringen ikke som den helt store overraskelse.

- Det var tydeligt, at det skulle ske, men spørgsmålet var bare, om det skulle ske nu, eller om det ville ske op til julepausen. Glen Riddersholm havde en kontrakt, som udløb til sommer, men da han ikke ville forlænge, og AGF ikke var interesseret i at forlænge, så var det kun et spørgsmål om tid. Han var en ’dead man walking’, siger sportsredaktør på Århus Stiftstidende, Jan Schouby, til TV 2.

- Det er summen af det hele. Glen Riddersholm fik to år som træner for AGF, og udviklingen har simpelthen ikke været god nok. Det har været svært at se, hvad Glen Riddersholm lige præcis ville.

AGF er lige nu nummer syv i tabellen efter sejren fredag aften, hvor de har 14 point efter 11 kampen. Selvom det ikke helt skidt, så han kurven været for svingende under Riddersholms vinger.

- Seks point fra guldmedaljen lyder ikke af meget, men der har simpelthen været så store udsving. Det er ikke mange dage siden, at de røg ud til Fredericia i pokalturneringen efter en rædderlig indsats, siger Jan Schouby.

David Nielsen skal have spillerne med sig, så de vil ’bløde for ham’ Kasper Lorentzen, fodboldekspert TV 2 SPORT

TV 2 SPORTs fodboldekspert fremhæver også de svingende resultater i AGF, som en af de store grunde til, at klubben har fyret Glen Riddersholm. Faktisk har der kun været ét øjeblik, hvor de for alvor har slået igennem, mener han.

- Det eneste tidspunkt, hvor vi har set AGF præstere under Glen Riddersholm, var da de skulle overleve i Superligaen. Deres præstationer sidste år var svingende, og det var også det, der gjorde, at de kom med i nedrykningsspillet, siger fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Det har været det samme i år. Det vandt 5-1 fredag aften, men inden havde de blandt andet tabt med betydelig cifre på hjemmebane. Nogle resultater svinger alt for meget.

- Han kan være den rigtige lige nu

Lyngby Boldklub meddelte lørdag morgen, at David Nielsen var i forhandling med en ny klub og derfor stoppede i det sjællandske med øjeblikkelig virkning.

Han overtager det varme sæde i AGF, hvor både sportsredaktøren og fodboldeksperten tror på, at han kan biddrage med noget positivt til holdet.

Glen Riddersholm har ikke yderligere kommentarer til fyringen. Foto: Keld Navntoft / Scanpix Denmark

- Der kommer en træner med nogle nye idéer, men forhåbentlig ikke nogle, som er så langt fra Glen Riddersholms, så man skal ud og finde helt nye spillere. Det kommer gejst og en ny tro på tingene. David Nielsen skal have spillerne med sig, så de vil ’bløde for ham’, siger Kasper Lorentzen.

- David Nielsen har fået Lyngby til at præstere bedre, end hvad materialet måske var til. Han kan få spillerne til at yde mere, end hvad potentialet måske formar.

Jan Schouby kalder valget af David Nielsen som 'meget lidt overraskende', men han tvivler på, at han er en langtidsløsning.

- David Nielsen præsterede godt i Lyngby i sidste sæson. Jeg er ikke sikker på, at han kommer til at sidde i trænersædet i utroligt mange år, men han kan være den rigtige på det her tidspunkt, siger sportsredaktøren.

- Han står for en form for fodbold, som nok skal blive populær i AGF og egentlig er den heller ikke langt væk fra Riddersholms stil.

David Nielsen har første arbejdsdag i AGF på mandag.