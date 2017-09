Hjemvendt efter storsejr - sådan blev Riddersholm fyret

AGF-direktør Jacob Nielsen (th.) bekræfter, at Glen Riddersholm har haft et godt samarbejde med klubben. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Beslutningen om at fyre Glen Riddersholm har været undervejs i et stykke tid, bekræfter klubbens ledelse.

De har ikke været utilfredse med samarbejdet med Glen Riddersholm. Alligevel valgte klubben at stoppe samarbejdet med træneren lørdag.

Her var AGF-truppen kommet hjem fra udebanekampen mod Helsingør fredag aften – en kamp, der blev vundet 5-1. Derfor var der positive miner at spore efter slutfløjtet både blandt spillerne, men også hos Glen Riddersholm og hos ledelsen, der både uddelte krammere og udvekslede store smil.

Men en bustur senere var det slut. Her overrakte AGF’s ledelse den dårlige nyhed til den 45-årige cheftræner natten til lørdag, fortæller ledelsen til TV 2 Østjylland.

- Han var selvfølgelig ærgerlig og skuffet. Det er jo fuldt forståeligt. Det er jo en dedikeret træner, som har lavet et helhjertet stykke arbejde for klubben, siger AGF's sportschef, Peter Christiansen.

Riddersholm og ledelsen samarbejdede godt

Glen Riddersholm har stået i spidsen for siden begyndelsen af 2016, og der har været løbende dialog mellem træner og ledelse.

- Jeg har det ikke godt med afskedigelser generelt. Hvis man har det, bør man ikke være i en ledelse, siger AGF-direktør Jacob Nielsen.

- Vi har haft et godt samarbejde. Der har været det, som det bør være. Det er ikke alt, vi er enige om: processnakken blandt andet. Men samarbejdet kan der ikke sættes en finger på.

Udefra kan timingen af fyringen se spøjs ud. AGF havde netop vundet 5-1 over Helsingør efter at have været bagud 0-1. Men fyringen af Riddersholm kommer ikke fra den ene dag til den anden. Beslutningen har været længere undervejs, siger AGF’s sportschef, Peter Christiansen.

- Det er ikke en beslutning, der er truffet over de sidste tre uger. Det er ikke efter et pokalexit i Fredericia, og det er ikke efter en 5-1-sejr i Helsingør. Det er en vurdering og løbende evaluering over længere tid.

Vi har evalueret på tingene løbende. Det er noget, der har udviklet sig undervejs, som resultaterne er blevet mere og mere forskellige, og præsentationerne det samme, siger Christiansen.

Målsætningen inden sæsonen var en top-6-placering. Klubbens nye træner, David Nielsen, overtager klubben på en syvendeplads.