Lyngby forfremmer assistent til cheftræner

Fans af Lyngby skal i fremtiden skråle Thomas Nørgaards navn, når det er efter cheftræneren. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Bestyrelsesformand i Lyngby, Torben Jensen, fortæller, at trænerrokaden har været planlagt, og at Thomas Nørgaard er klar til at tage over.

Lyngby forfremmer Thomas Nørgaard fra assistent til cheftræner efter afskeden med David Nielsen.

David Nielsen skal med øjeblikkelig virkning træne AGF, som har sagt farvel til Glen Riddersholm. Thomas Nørgaard har kontrakt med Lyngby frem til sommeren 2019.

Nørgaard kom til Lyngby sammen med David Nielsen i 2015, og han har leveret store resultater sammen med ham siden da.

Derfor glæder bestyrelsesformand Torben Jensen, at Thomas Nørgaard har sagt ja til posten.

- Thomas er en ekstremt dygtig træner, og han besidder et stort cheftrænerpotentiale, som andre klubber også har lagt mærke til henover de to-et-halvt år, Thomas har været her i Lyngby. Det har fra dag et været vores intention, at Thomas en dag skulle overtage Davids job, siger Torben Jensen til Lyngbys hjemmeside.

- Så det har været en planlagt rokade, hvor vi har været forudseende, da vi ansatte Thomas, og det har også gjort, at han er klar til opgaven.

David Nielsen ser tilbage på tiden i Lyngby med stor glæde.

- Det har været to helt fantastiske år, hvor vi på vores rejse sammen har løftet Lyngby Boldklub op i Superligaen og oplevet nogle helt magiske resultater og aftener især på Lyngby Stadion.

- Det har været en stor oplevelse og et privilegium at stå i spidsen som cheftræner for Lyngby Boldklub, siger David Nielsen til Lyngbys hjemmeside.

Thomas Nørgaard tiltræder sin nye rolle med øjeblikkelig virkning og er dermed i spidsen for De Kongeblå allerede fra i morgen, når De Kongeblå løber på banen mod FC København.