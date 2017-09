Masser af minutter til Kjær og Krohn-Dehli i sejr

Simon Kjær spillede hele kampen, mens Krohn-Dehli spillede 84 minutter. Foto: CRISTINA QUICLER / Scanpix Denmark

Simon Kjær og Michael Krohn-Dehli var med, da Sevilla hjemme besejrede Malaga uden at imponere.

Sevilla holder sig til i toppen af Primera Division.

Lørdag gik det ud over Malaga, da de to andalusiske klubber tørnede sammen i varmen i Sevilla.

Hjemmeholdet vandt 2-0 efter at have haft svært ved at åbne bundholdets kompakte defensiv i et opgør, hvor Simon Kjær og Michael Krohn-Dehli var med fra start hos hjemmeholdet.

Med de tre point ligger Sevilla på andenpladsen i ligaen med 16 point efter FC Barcelona, der topper med 18 point.

Sevilla ville gerne score, men løb adskillige gange i offside i første halvleg i et næsten desperat forsøg på at få hul på bylden.

Den sidste afgørende aflevering manglede hele tiden mod en modstander, der havde al fokus rettet mod ikke at indkassere scoringer.

På bænken sad potentielle målscorere som Wissam Ben Yedder og Nolito, og de kunne se Sevilla-holdkammeraterne gå målløse til pause med 0-0, selv om Luis Muriel var tæt på i halvlegens sidste sekunder.

Nolito blev sendt på banen efter 69 minutter, men minuttet forinden havde indskiftede Ever Banega sørget for forløsningen for hjemmeholdet, da han bragte Sevilla foran 1-0 på et straffespark.

Det var netop den scoring, der kunne åbne opgøret, og Sevilla var på pletten igen et par minutter senere.

Her opsnappede Muriel en fejlaflevering fra Malaga, og colombianeren stormede selv ned og sparkede bolden mellem benene på Malaga-keeper Roberto Jimenez og øgede dermed til 2-0.

Michael Krohn-Dehli fik godt med minutter i benene i opgøret, og den rutinerede dansker lod sig først udskifte efter 84 minutter.

Malaga har et enkelt point på næstsidstepladsen i rækken.