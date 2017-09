Nadims klubskifte glæder landstræner: - Det er positivt for alle

Nadia Nadim har døjet med jetlag, når hun er mødt op i landsholdslejren. Det slipper hun for efter skiftet til Manchester City.

Fra årsskiftet skal landsholdsprofilen Nadia Nadim spille i Manchester City, og det er en rigtig god nyhed for landsholdet.

Rejserne fra Portland til landsholdssamlingerne har nemlig været en udfordring på landsholdet, hvor Nadim har døjet med jetlag. Derfor glæder den midlertidige landstræner sig over, at Nadim kommer tættere på Danmark.

- Jeg tror, det bliver rigtigt godt både for Nadia og for landsholdet, siger Søren Randa-Boldt til TV 2 SPORT.

- Der er et naturligt jetlag, hver gang Nadia kommer hjem, så det her kan kun være positivt for alle. Jeg kan kun sige thumbs up til skiftet.

Søren Randa-Boldt har været assistenttræner på landsholdet i en håndfuld år. Sammen med den tidligere træner Nils Nielsen har Randa-Boldt sparet Nadia Nadim eller spillet uden hende i landskampe, fordi hun er ankommet til landholdslejren meget senere end de øvrige spillere. Klubberne har pligt til at give spillerne fri på bestemte datoer, og grundet afstanden mellem Danmark og Portland har Nadim ikke haft mulighed for at møde ind samtidig med de andre spillere.

She's not just a footballer you know... #WelcomeNadia pic.twitter.com/4DtZSq5psO — Man City Women (@ManCityWomen) September 28, 2017

City satser stort på kvinderne

Manchester City er en relativt ny klub i kvindefodbold. Sidste år var klubben for første gang med i Champions League, hvor englænderne nåede semifinalen efter at have hentet verdens bedste spiller, Carli Lloyd, på en korttidskontrakt.

Danske Nadia Nadim er den næste profil i City-rækken, og spillemæssigt kan det også blive et godt skifte, vurderer landstræneren.

- Der er kommet rigtigt mange gode spillere til England. I den amerikanske liga er der også mange gode spillere, men det er fuld knald derudaf og en del lange bolde. Men jeg tror, det passer Nadia bedre at spille i Manchester City, og jeg ser det som et skridt op for hende.

Bliver holdkammerat med dansker

I Manchester City bliver Nadia Nadim holdkammerat med landsholdskollegaen Mie Leth Jans. Hun skiftede fra Brøndby til Manchester i sommerens transfervindue.

- Det er superfedt at være på et professionelt hold, hvor alles fokus ligger på fodbold. I City er vi ovenikøbet så heldige, at uddannelse stadig prioriteres højt, så vi stadig har en chance for at kombinere karriere og uddannelse, fortæller Mie Leth Jans blandt andet om sin nye klub.

Dermed er der måske også mulighed for, at Nadia Nadim kan færdiggøre den sidste lille del af medicinstudiet, som hun har læst sideløbende med fodboldkarrieren.

Mie Leth Jans blev skadet under sommerens EM-slutrunde, og derfor er hun ude af billedet til den landsholdstrup, Søren Randa-Boldt udtager tirsdag.

Nadia Nadim burde til gengæld være en del af holdet, der møder Sverige og Kroatien i slutningen af oktober.

Angriberens kontrakt med Manchester City løber fra januar 2018 og to år frem. Søren Randa-Boldt er midlertidig landstræner året ud, og derfor ligger det endnu ikke fast, om han selv kommer til at opleve fordelene ved Nadims skifte.