Nordmand tangerer koryfæers rekord med mål mod OB

Pål Alexander Kirkevold scorede endnu en gang for Hobro, da de to hold mødte hinanden i lørdagens Superliga-kamp. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

Hobro var bedst i kampen mod OB, men måtte nøjes med det ene point, da OB fik 1-1.

Hvad rimer på Pål? Mål.

Sådan har det været nu i otte Superliga-kampe i træk for Hobros norske angriber Pål Alexander Kirkevold, der lørdag aften tangerede de danske angrebskoryfæer Peter Møller og Ebbe Sands rekord for kampe i træk med scoringer.

- Det er superfedt for mig personligt. Selv om det selvfølgelig har noget med held at gøre, viser det også, at jeg er dygtig foran mål, siger Kirkevold.

- Jeg tænker ikke på, at det er et mål i sig selv at sætte en ny rekord. Jeg går altid på banen for at score mål. Men kan jeg tage rekorden, så ville det da være sindssygt, siger den norske angriber.

Pål Alexander Kirkevolds scoring til trods, så var det dog ikke nok for Hobro, der lørdag eftermiddag spillede 1-1 på hjemmebane mod OB i Superligaen.

Nordjyderne er med 18 point på sjettepladsen, mens fynboerne følger lige efter som nummer syv med 14 point.

Det var hjemmeholdet, der startede opgøret bedst, og kampen var kun fem minutter gammel, da Hobros norske angrebsprofil Pål Alexander Kirkevold fik testet landsmanden Sten Grytebust i OB's mål.

Men OB-målmanden fik pareret bolden flot.

Værterne viste klassen

Hjemmeholdet var bedst i alle faser af spillet mod et tamt gæstende mandskab. Derfor var det heller ikke ufortjent, at kampens første mål tilfaldt værterne.

Forsvarsspilleren Rasmus Minor Petersen forsøgte at komme først på et indlæg, men OB's Ryan Johnson Laursen rev ham i trøjen. Dommeren pegede på pletten og dømte straffespark til Hobro.

Pål Alexander Kirkevold eksekverede sikkert og bragte Hobro i front.

Målet ændrede ikke på kampen, og Hobro kunne have udnyttet dominansen til yderligere scoringer.

I stedet var OB tæt på at få en udligning sat ind. Tre minutter før pausen fik OB's Rasmus Festersen spillet sig fri i feltet, men afslutningen blev flot taget af Jesper Rask i Hobros mål.

Løs mulighed gav OB mål

Anden halvleg åbnede som første halvleg sluttede. Hjemmeholdet var bedst og sad på opgøret. Fynboerne var stadig sjældne gæster i værternes ende, selv om hjemmeholdet havde trukket sig lidt tilbage på banen.

Bedst som det lugtede af det afgørende mål til hjemmeholdet, fik gæsterne udbytte af en løs mulighed.

Efter en lille time fandt OB's Mathias Greve med en smuk aflevering en fremadstormende Jacob Barrett Laursen. Venstrebacken hamrede resolut bolden ind bag Jesper Rask til en noget ufortjent udligning.

Målet ændrede dog ikke ved kampbilledet. Hjemmeholdet søgte den afgørende scoring, mens OB lurede på den løse mulighed.

Til trods for flere gode tilbud til hjemmeholdet lykkedes det ikke at få bolden i nettet.

I næste runde af Alka Superligaen skal Hobro en tur til Horsens. OB får hjemme på Fyn besøg af mestrene fra FC København.