Ny Lyngby-træner: - Jeg er måske mere reflekterende end David Nielsen

David Nielsen og Lyngbys nye cheftræner Thomas Nørgaard efter sejr over AGF. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Lyngbys nye træner, Thomas Nørgaard, beskriver sig selv som en helt anderledes person end sin forgænger.

Alka Superligaen får et nyt navn på listen over cheftrænere, når Thomas Nørgaard søndag aften debuterer i spidsen for Lyngby i hjemmekampen mod FC København.

Og Nørgaard er klar over, at det bliver en udfordring at følge efter David Nielsen, der skabte gode resultater og samtidig tiltrak sig meget opmærksomhed med sin udadvendte og bramfri facon.

- Jeg skal ikke kopiere det, David har haft succes med, for han er et helt andet menneske. Hvis jeg nu skal pege på noget, så er jeg måske lidt mere analyserende og reflekterende, siger Nørgaard til Lyngbys hjemmeside.

- Jeg har en unik mulighed for at tage alle de ting med, som jeg har kunnet observere og reflektere over, og så skal jeg skabe mit eget udgangspunkt for den måde, jeg vil gribe opgaven an på.

Thomas Nørgaard har en fortid som cheftræner i AB og har de seneste to et halvt år været assistent for David Nielsen.

Davids linje fortsætter

Nu føler han sig klar til at tage skridtet op som chef for et hold på øverste hylde i dansk fodbold.

- Det er gået hurtigt, det er der ingen tvivl om, men jeg er super glad for at tage det her skridt.

- Jeg har virkelig nydt at være her i Lyngby, og jeg har lært meget de sidste to et halvt år, så det er naturligt for mig at fortsætte min udvikling her i rollen som cheftræner, siger Thomas Nørgaard.

Han varsler, at han i store træk vil fortsætte den linje, som forgængeren lagde.

- Vi skal have mere intensitet ind i vores udtryk, og vores sult, som har været et vanvittigt vigtigt parameter, skal være til at få øje på.

- Det gælder både hos spillere og stab, for det er noget af det basale, som jeg synes, er vigtigt at få frem. Taktisk skal man nok ikke forvente nogen revolution, siger Thomas Nørgaard.