OB-stopper: Dommeren lallede rundt

Kenneth Emil Petersen var langt fra tilfreds med dommerens præstation i kampen mod Hobro. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

OB's Kenneth Emil Petersen var efter fynboernes pointdeling med Hobro, stærkt utilfreds med kampens dommer.

Lørdag eftermiddag spillede Hobro og OB uafgjort 1-1 i et opgør, hvor Hobro bragte sig i spidsen på et straffespark begået af Ryan Johnson Laursen, der i en duel rev hjemmeholdets Rasmus Minor Petersen i trøjen.

Det straffespark burde ikke have været dømt, mener gæsternes midterforsvarer Kenneth Emil Petersen, der er stærkt utilfreds med kampens dommer, Michael Johansen.

- Det straffespark er der jo ingen, der nogensinde før har set dømt, mener Kenneth Emil Petersen.

- Vi må sige, at dommeren var kampafgørende, når han dømte et straffespark, der ikke var der. Han (dommeren red.) havde en rigtig rigtig dårlig dag og dømte helt forfærdeligt igennem alle 90 minutter.

- Det er svært at forholde sig til, når man som spiller løber rundt og får alle kendelser imod sig, og han (dommeren red.) lallede rundt derinde, siger forsvarsspilleren, der i kampen fik et gult kort for brok.

Den iltre forsvarsspiller kan godt leve med det ene point, kampens udvikling taget i betragtning.

- Vi ville gerne have haft tre point, men 1-1 er fair nok. Det var jo ikke nogen nem kamp imod Hobro. De har et godt hold og ligger helt berettiget, der hvor de ligger.

- Omvendt ramte vi ikke det niveau, vi ved, vi kan, og så måtte vi nøjes med det ene point, konkluderer Kenneth Emil Petersen.

Han skal sammen med resten af OB-holdet forsøge at hive tre point i land, når fynboerne i næste runde af Alka Superligaen får besøg af FC København.