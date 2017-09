Plasticstolen i AGF er klar til 15. træner på kun 17 år

AGF har siden årtusindskiftet haft 14 forskellige trænere. Nummer 15 begynder i jobbet på mandag, når David Nielsen afløser Glen Riddersholm.

Når der næste gang bladres i kalenderen, og september bliver til oktober, sætter den 15. mand sig i AGF's hvide plasticstol siden begyndelsen af 2000.

Tidligere Lyngby-træner David Nielsen skal fremover bestemme taktikken og dirigere spillerne i Aarhus, efter at klubben fredag aften fyrede Glen Riddersholm.

Dermed fik Riddersholm - som så mange andre i nyere tid - mindre end to sæsoner i AGF, der er kendt for sine altid store armbevægelser og mindst lige så store ambitioner.

Sidst klubben med base på Fredensvang havde en træner i længere tid en to sæsoner, var det nuværende Silkeborg-træner Peter Sørensen. Han kom i 2010 og blev smidt ud i 2014.

- Der mangler helt klart noget kontinuitet i AGF. Problemet er jo, at når de skifter trænere så hurtigt, som de gør, så duer truppen ikke, og derfor er de tvunget til at sælge halvdelen af holdet hver gang, der kommer en ny træner, siger chefredaktør på Århus Stiftstidende Jan Schouby og fortsætter:

- Der har simpelt hen manglet en med overblik, der har sagt: "Vi har den spillertrup nu, så er vi også nødt til at have en træner, der står for den her slags fodbold." Det har de så gjort den her gang. David Nielsen minder lidt om det, Glen Riddersholm også stod for. Så for en gangs skyld kan man håbe, at AGF har ansat en træner, der reelt også passer til spillermaterialet.

Den store udskiftning på trænerposten i AGF begyndte for alvor i april 2000. Her stoppede Aarhus-klubben samarbejdet med Peter Rudbæk, der havde siddet solidt i plasticstolen siden 1993.

Lars Lundkvist og Kent Nielsen overtog for resten af sæsonen, inden Ove Christensen tiltrådte i sommeren 2000. Siden har adskillige trænere forsøgt at føre AGF til tops.