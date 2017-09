PSG's stjerner funkler i ny storsejr

Paris Saint-Germains Neymar over for Bordeauxs dansker Lukas Lerager. Foto: CHRISTOPHE SIMON / Scanpix Denmark

Lukas Lerager og Bordeaux fik ikke et ben til jorden mod PSG, der snuppede en storsejr på 6-2.

Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappe.

Paris Saint-Germains stjerneparade var lørdag i hopla, og det var for stor en mundfuld for gæsterne fra Bordeaux, der stillede op med danske Lukas Lerager.

PSG løb med en storsejr på 6-2, der allerede blev grundlagt i det femte minut på en frisparksperle af Neymar.

Det brasilianske milliardindkøb drejede bolden kraftfuldt op i venstre hjørne og gjorde det umuligt for Bordeaux-målmand Benoît Costil at reagere.

Cavani ville også lege med. Syv minutter efter føringsmålet afsluttede han et fremragende angreb med flere finurlige afleveringer ved at prikke bolden forbi den fremstormende keeper til 2-0.

Belgiske Thomas Meunier gjorde det nemt til 3-0, før Bordeaux kom på tavlen. Det var gæsternes Younousse Sankhare, som i det 31. minut trillede bolden i et tomt mål.

Hvis målet gav Bordeaux fornyet håb, blev det hurtigt slukket. Fem minutter inden pausen var Neymar på pletten igen, men denne gang på et straffespark, der blev fløjtet, fordi en Bordeaux-spiller tog med hænder i eget felt.

I sidste weekend havde Cavani og Neymar meget svært ved at blive enige om, hvem der skulle tage sig af et straffespark i kampen mod Lyon.

Det endte dog med, at den sædvanlige skytte Cavani fik lov til at sparke. Men lørdag var billedet et andet, da Neymar fik chancen fra 11-meterpletten.

Han svigtede ikke, og så stod det 4-1. Det blev også 5-1 før pausen. Et elegant lob fra Mbappe blev flugtet hårdt i mål af Julian Draxler, og så begyndte det for alvor at ligne en ydmygelse.

Efter en lille time kom Mbappe så selv på tavlen. Stortalentet blev spillet fri på kanten af offside og sparkede bolden i nettet fra en spids vinkel til 6-1.

Det så ud til at blive kampens resultat, men i slutminutterne reducerede Bordeaux på et straffespark.

6-2-sejren bringer PSG op på 22 point for otte kampe.