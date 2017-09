United banker kriseramte Palace og er alene i spidsen

Juan Mata. Foto: PAUL ELLIS / Scanpix Denmark

Uden at anstrenge sig kørte Manchester United en sikker 4-0-sejr hjem på Old Trafford over Crystal Palace.

Manchester United fortsatte lørdag den imponerende sæsonstart og spillede sig alene på førstepladsen i Premier League.

Det skete med en forventet sejr hjemme over bundproppen Crystal Palace, der ligner et hold, der ikke aner sit levende råd i den bedste engelske række.

Sejren blev på 4-0, og den var aldrig i fare, og United topper dermed ligaen med 19 point.

Det er tre point mere end Manchester City, der senere lørdag møder Chelsea og med en sejr vil overtage førstepladsen med en bedre målscore.

Tre minutter skulle Manchester United blot bruge på at komme foran i opgøret.

Marcus Rashford gled fri i venstre side og servede bolden for Juan Mata, der kanonerede United foran 1-0.

Et hårdt slag i ansigtet for pressede Palace, der senest tabte 0-5 til Manchester City.

Efter en fyring af Frank de Boer har Roy Hodgson taget over som manager, men mandskabet er i total krise og har udelukkende indkasseret nederlag i de første syv runder.

Målscoren er lige så forfærdelig og lyder på 0-17.

Efter føringsmålet slap United noget af farten og skabte ikke mange chancer, men efter 35 minutter slap heldet op for gæsterne.

Ashley Young legede kispus med en Palace-forsvarer i venstre side og lagde derefter et perfekt indlæg ind i feltet. Bolden endte hos Marouane Fellaini, der tæt på mål flugtede United på 2-0.

Tre minutter efter pausen hamrede Rashford et frispark ind i hovedet på Fellaini, der dårligt kunne undgå at sende bolden i mål, og føringen var dermed udbygget til 3-0.

Fem minutter før tid ville Romelu Lukaku også lege med, og belgieren scorede nemt til slutresultatet på et oplæg fra Anthony Martial, der spillede topscoreren helt fri foran mål.

Kasper Schmeichel var vanen tro i målet hos Leicester, der ude klarede 0-0 mod Bournemouth.

Pierre-Emile Højbjerg sad lige så vanen tro på bænken hos Southampton, der tabte 1-2 ude til Stoke.

West Ham slog Swansea 1-0, mens West Bromwich Albion og Watford spillede 2-2.