Andreas Cornelius hevet ud efter en halv time mod Juventus

Den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius blev skiftet ud, da Atalanta første 2-1 over Juventus. Foto: PAOLO MAGNI / Scanpix Denmark

Andreas Cornelius fik lov at starte på banen, da Atalanta søndag aften tog imod Juventus i Serie A.

Den danske landsholdsangriber fik dog blot lidt over en halv time på grønsværen, før han blev erstattet af Josip Ilicic i opgøret, der endte 2-2 efter en 2-0-føring til Juventus.

Udskiftningen af Andreas Cornelius skete umiddelbart efter, at Mattia Caldara havde reduceret til 1-2 for hjemmeholdet, og den virkede taktisk.

Danskeren løb da også frisk fra banen og virkede ikke skadet.

Forinden havde gæsterne sat turbo på med to scoringer inden for få minutter.

I det 21. minut prikkede Federico Bernardeschi bolden i mål efter en ripost, da Atalanta-keeper Etrit Berisha kun halvklarede en afslutning.

Tre minutter senere var det så Gonzalo Higuain, der øgede til 2-0.

Pausestillingen var dermed 2-1 til gæsterne, og det lignede en Juventus-sejr, men 67 minutter inde i opgøret slog Atalanta til igen.

Efter at have kørt bolden rundt i nogle kombinationer smækkede Alejandro Gomez en hård bold ind i feltet, og Bryan Cristante sendte bolden i mål til 2-2 på et knaldhårdt hovedstød.

Det ene point betyder, at Napoli topper Serie A med 21 point foran Juventus og Inter, der begge har 19 point.