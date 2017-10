Bayern halter videre i Bundesligaen trods trænerfyring

Bayern München fik kun et enkelt point mod Hertha Berlin, hvor det tyske storhold ellers var foran 2-0. Foto: AXEL SCHMIDT / Scanpix Denmark

Efter Carlo Ancelottis afsked måtte Bayern München nøjes med 2-2 ude mod Hertha Berlin i Bundesligaen.

Fyringen af Carlo Ancelotti i Bayern München kastede ikke det ønskede udbytte af sig for de tyske rekordmestre søndag.

Her snublede Bayern videre i en haltende sæsonstart.

Efter nogle turbulente dage måtte storklubben nøjes med et enkelt point og 2-2 ude mod Hertha Berlin i Bundesligaen, efter at sydtyskerne var foran 2-0 i opgøret.

Dermed er Bayern på andenpladsen fem point efter Borussia Dortmund, der topper med 19 point.

Fire sejre, to uafgjorte og et nederlag er det blevet til i ligaen, og da Bayern forleden blev kørt over med 0-3 i Champions League til Paris Saint-Germain blev det for meget for ledelsen.

Ancelotti røg ud, og Willy Sagnol blev midlertidig træner.

Under Ancelotti var stjernerne Arjen Robben, Franck Ribery og Mats Hummels henvist til bænken mod PSG, men alle var med fra start søndag.

Fra sidelinjen kunne Sagnol ellers se sit mandskab komme fornemt i gang, da Mats Hummels bragte gæsterne foran 1-0 efter ti minutter.

Forsvarsspilleren fik lov at stå helt udækket i Herthas felt, og et godt stykke fra mål headede Hummels på fremragende vis bolden i kassen efter et indlæg fra Jérôme Boateng.

Der blev ikke scoret mere i første halvleg, og Bayern gik til pause med den smalle føring.

Robert Lewandowski kom op på siden af Borussia Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang på topscorerlisten fire minutter efter pausen.

Her lagde den polske angriber køligt bolden forbi Hertha-målmand Rune Jarstein og øgede til 2-0 med sin ottende sæsonscoring.

Willy Sagnol jublede, og Bayern syntes på sikker vinderkurs, men to minutter senere spolerede Ondrej Duda glæden, da han reducerede for hjemmeholdet.

Duda skulle dog blot sende bolden over stregen, og målet var i høj grad Genki Haraguchis fortjeneste, da den japanske angriber driblede igennem hele Bayerns forsvar og sluttede sin solotur med at servere bolden for fødderne af Duda.

Scoringen udstillede gæsternes skrøbelighed, og i det 57. minut gik det galt igen.

Corentin Tolisso fik slet ikke clearet et indlæg fra Hertha. Bolden dumpede ned til Salomon Kalou, der udlignede til slutresultatet 2-2.