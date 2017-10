Bekræftet: Barcelona spiller kamp for tomme tribuner

Messi og Barcelona skal spille mod Las Palmas uden tilskuere. Foto: ALBERT GEA / Scanpix Denmark

Barcelona afvikler hjemmekampen mod Las Palmas uden tilskuere, efter at ligaforeningen (PFL) har afvist at udsætte kampen.

Fodboldkampen mellem FC Barcelona og Las Palmas bliver alligevel afviklet på trods af urolighederne i den catalanske storby.

Tidligere på søndagen meddelte spanske medier ellers, at kampen i den spanske liga var blevet aflyst, men den spanske ligaforening (PFL) har beordret kampen spillet.

Derfor vil den nu blive afviklet uden tilskuere på Camp Nou, oplyser FC Barcelona i en officiel erklæring.

- FC Barcelona fordømmer begivenhederne, der har fundet sted i mange dele af Catalonien i dag i forsøget på at forhindre borgerne i at udøve deres demokratiske ret.

- På grund af begivenhedernes exceptionelle natur, har direktionen besluttet, at FC Barcelonas kamp mod Las Palmas vil blive spillet for lukkede døre, efter at Ligaforeningen (PFL) har afvist at aflyse kampen, skriver klubben.

Fodboldklubben Las Palmas har på forhånd erklæret, at afstemningen og den medfølgende ballade har gjort kampen på Camp Nou til mere end en sportsbegivenhed.

Klubben meddelte forud for kampen, at spillerne vil vise støtte til et forenet Spanien ved at tilføje et spansk flag på spilletrøjerne.

- Vi gør dette for at vise verden, at vi er såret over det, der sker, lød det i en erklæring fra klubben fra Gran Canaria.

FC Barcelona har åbenlyst støttet afstemningen og har kritiseret den spanske regerings indgriben.

Klubben agtede at aflyse søndagens kamp, men ifølge spanske medier truede den spanske ligaforening med en pointstraf, hvis den ikke blev afviklet efter planen.