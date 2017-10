Brand på tribunen - tilskuere evakueret midt i Superliga-kamp

Tribuneafsnittet blev evakueret i pausen. Foto: Twitter@KNymand

En del af tilskuerne på Lyngby Stadion blev evakueret i pausen af kampen mellem Lyngby og FC København, efter der udbrød brand under den ene tribune.

Brandvæsenet måtte i aktion midt under en Superliga-kamp, da et cigaretskod satte ild i nogle blade under den ene tribune på Lyngby Stadion, og der efterfølgende stod røg op fra tribunen.

Spillerne var i omklædningsrummet og på vej tilbage til anden halvleg, da episoden indtraf, men der var hurtigt styr på ilden, mens tilskuerne sikkert blev evakueret over på andre dele af stadionet.

Lyngby havde fået den bedste start på kampen og førte 2-0 efter de første 45 minutter af Superliga-kampen mod FC København, og anden halvleg gik i gang med en mindre forsinkelse.

- Der er udbrudt brand på Lyngby Stadion. Politiet er på stedet sammen med brandvæsen. Følg politiets anvisninger, skrev Nordsjællands Politi på Twitter, mens de uddybede over for TV 2:

- Der er tale om en brand på sponsortribunen på Lyngby Stadion. Vi har evakueret folk fra tribunen, og branden er under kontrol, tilføjede Henrik Surh, der er presseansvarlig ved Nordsjællands Politi.

Da branden var slukket, kunne tilskuerne igen vende tilbage til tribuneafsnittet.

Omkring 19.30 havde Politiet opklaret brandårsagen, der bestod i et henkastet cigaretskod, som var landet i noget afald. Ingen kom til skade ved branden, skrev Politiet videre.

Lyngby vandt kampen med 3-1.