Chelsea-manager begræder tab af 'komplet belgier' efter nederlag

Kevin de Bruyne scorede det eneste mål i kampen mellem Chelsea og Manchester City. Foto: EDDIE KEOGH / Scanpix Denmark

Chelsea mistede en komplet spiller, da klubben i sin tid solgte lørdagens matchvinder, mener Chelsea-manager Antonio Conte.

Chelsea-manager Antonio Conte tabte lørdag en af de afgørende kampe i toppen af Premier League, da London-klubben hjemme på Stamford Bridge blev slået 1-0 af rivalerne fra Manchester City.

Og det var den tidligere Chelsea-spiller Kevin De Bruyne, der stod for det afgørende mål for Manchester City.

Efter kampen indrømmede Conte, at det var en fejl, at Chelsea i sin tid med José Mourinho ved roret valgte at sælge De Bruyne.

- Jeg ved ærlig talt ikke, hvad der skete dengang. Men vi snakker helt sikkert om en topspiller - en komplet spiller, siger Antonio Conte ifølge The Guardian.

- Han er god - teknisk, hurtig, og han arbejder hårdt for sit hold. Han er den komplette spiller, tilføjer manageren.

Med Kevin De Bruynes matchvindende mål fortsætter Manchester City en imponerende stime med otte sejre på stribe i alle turneringer.

Manchester Citys manager, Pep Guardiola, lovpriste efter kampen De Bruyne for indsatsen på Stamford Bridge.

- Sidste sæson ramte han træværket 12 eller 13 gange, og i denne sæson går de i mål. Han kan alt. Med bolden kan han assistere med både korte og lange afleveringer. Uden bolden er han den mest ydmyge person - den mest sky person, siger Guardiola om De Bruyne.

- Han siger: "Hvis jeg skal løbe 100 kilometer for holdet, så gør jeg det, intet problem". Det er ikke let at finde den (arbejdsmoral, red.) hos en spiller med sådan et talent, tilføjer Guardiola.

Med 1-0-sejren topper Manchester City igen Premier League med en bedre målscore end lokalrivalerne fra Manchester United, der hjemme vandt 4-0 over Crystal Palace.

De to Manchester-hold har fem point ned til Tottenham, der lørdag vandt 4-0 ude over Huddersfield.