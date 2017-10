Ny Lyngby-træner får drømmestart med sejr over FCK

Mayron George og Mathias Hebo blev heltene i Lyngby, da de sikrede en 3-1-sejr i hjemmekampen mod FC København. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Thomas Nørgaard fik en drømmestart som Lyngby-træner, da hans mandskab slog FC København med 3-1.

Mathias Hebo og Mayron George gav Thomas Nørgaard en drømmestart som Lyngby-træner, da de sikrede en 3-1-sejr i hjemmekampen mod FC København.

Sejren betyder, at Nørgaard og Lyngby tager et par skridt op i tabellen i Alka Superligaen, hvor klubben nu er at finde på tiendepladsen.

Lørdag var skiftedag i Lyngby. Succestræneren David Nielsen forlod klubben til fordel for AGF, så derfor var det den nyudnævnte cheftræner, Thomas Nørgaard, der søndag stod i spidsen for holdet.

Nørgaard har hidtil været assistent for David Nielsen, men har cheftrænererfaring fra AB, da akademikerne var i 1. division.

Scenen søndag var dog en noget anden, mod de danske mestre og med masser af tilskuere på lægterne på Lyngby Stadion.

Her fik Nørgaard en sand drømmestart, da Lyngby efter små tyve minutter kom i front.

Efter et hjørnespark trykkede Michael Lumb af, en bold Robin Olsen kun kunne halvklare, og på returen kunne Mathias Hebo bringe Lyngby i front.

Endnu bedre blev det for Nørgaard lige inden den halve time var rundet. Efter et langt FCK-angreb slog Lyngby kontra, og Mayron George afsluttede flot en lang løbetur med målet til 2-0.

FC København svarede først igen efter pausen, hvor Pieros Sotiriou headede en reducering ind efter et minuts spil.

Et kvarter efter pausen var Lyngby så tæt på at give FCK udligningen, da Thomas Sørensen ramte en clearing helt skævt, men bolden ramte Lyngbys stolpe.

FC København pressede kampen ud på for en udligning, men i stedet var det Lyngby, der fem minutter før tid cementerede sejren, da Mayron George fladt sparkede i mål fra kanten af feltet.